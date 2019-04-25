Свобода передвижения: Абхазии помогут в признании паспортов

Пресс-конференция руководства МИД Абхазии и делегации Организации Непредставленных Народов и Наций прошла в Сухуме в четверг 25 апреля.

Бадри Есиава, Sputnik

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В марте 2019 года абхазским дипломатам впервые удалось провести ряд встреч с депутатами Европарламента и политическими аналитиками, благодаря содействию Организации Непредставленных Народов и Наций (ОННН), в состав которой Абхазия вошла в 1991 году. Об этом на пресс-конференции в МИД республики рассказал замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

Представители Абхазии рассказали им о гуманитарных проблемах республики о текущих взаимоотношениях с Грузией.

"Но основная тема, на которой мы хотели обратить внимание Европарламента, связана с гуманитарными проблемами Абхазии в области прав человека, в частности, свободы передвижения для наших граждан", - отметил Тужба.

По оценке МИД республики, на сегодняшний день около 25-30% населения Абхазии не обладают гражданством иностранного государства, что сильно ограничивает их свободу передвижения. МИД Абхазии совместно с ОННН работает над тем, чтобы абхазские паспорта были признаны в европейских странах.

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Основная деятельность ОННН направлена на восстановление прав и свобод наций, поддержке их стремления к самоопределению. В ее состав входит 45 наций и народов, которым отказывают в желании быть представленным на международной арене на таких площадках, к примеру, как ООН.

"Каждый случай уникален. К примеру – Сомалилэнд. Де-факто это государство, но в их отношение не было проявлено какого-либо признания. Мы также поддерживаем с Тайванем, который пользуется признанием ООН частично. Мы часто сталкиваемся с тем, что члены нашей организации выражают разочарование в связи с теми или иными безуспешными попытками добиться своей цели, но мы всегда пытаемся быть открытыми с нашими коллегами и делиться опытом", - сказал глава отдела по вопросам политики и исследований ОННН Фернандо Бурхес.

Главная цель ОННН – понять и представить в странах Европы вопрос самоопределения Абхазии, которой во многом удалось успешно реализовать свои планы. Бурхес также отметил, что вопрос самоопределения все меньше желают обсуждать в стенах Организации Объединенных Наций. Еще одна задача, которую перед собой ставит эта организация, связана с оказанием помощи Абхазии в укреплении ее возможностей и решением систематических ее проблем, а именно – свобода передвижения граждан республики.

Делегация МИД Абхазии с рабочим визитом посетила Брюссель в марте 2019 года. Представители абхазской дипломатии тогда обсудили с руководством ОННН практические способы решения этой проблемы.

"Мы понимаем, что этот вопрос требует практического решения, и находясь здесь в Абхазии, мы общаемся с молодежью и выявили несколько примеров, когда молодые люди не имеют возможности выехать за рубеж. Получаем от них информацию, узнаем об их опыте, с какими трудностями сталкиваются", - рассказал Бурхес.

Доклад об Абхазии

ОННН подготовит доклад, который представят в профильных органах в Брюсселе. Организация будет лоббировать вопрос признания паспортов республики в странах Европы.

В качестве удачных примеров, когда у граждан частично признанных государств появилась возможность свободно передвигаться по миру, Бурхес привел Косово, Северный Кипр ряд других, в случае которых отдельные государства, не признавая их суверенитет, признали действительными национальные паспорта этих государств.

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"Этим докладом мы хотим показать и доказать, что это вопиющее нарушение прав человека, когда около 30% населения находится, можно сказать, в состоянии забвения и не могут реализовать свои базовые права", - отметил глава отдела по вопросам политики и исследований ОННН.

Координатор по вопросам лоббирования ОННН Лючия Парруччи рассказала, что в четверг 25 апреля прошла встреча с министром по курортам и туризму Абхазии Автандилом Гарцкия, во время которого они сошлись во мнении о том, какое существенное значение имеет судьба молодежи республики.

Парруччи проинформировала, что в пятницу 26 апреля в Сухуме ОННН проведет тренинг для Совета молодых дипломатов на тему работы Европейского Союза.

"Всем известно, что знание – сила. Очень важно понимать, как надлежащим образом распоряжаться инструментами, которыми мы все владеем и как в дальнейшем ставить работу по лоббированию интересов Абхазии за рубежом", - сказала Парруччи.

Доклад по Абхазии планируют подготовить и представить осенью 2019 года, но мир политики непредсказуем и на реализацию задач по признанию документов республики в Европе могут уйти годы, поделился прогнозами Бурхес. При этом он добавил, что полон оптимизма и у Абхазии есть шансы.

Бурхес также подчеркнул, что доклад ОННН необходимо тщательно подготовить, чтобы у чиновников не было поля для маневра для отказа.