21:45 25 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.68
  • EUR72.11
Поиск
Здание Европейского парламента в Страсбурге.

Депутатов Европарламента пригласили наблюдателями на выборы в Абхазии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Абхазии (6)
6910

Выборы президента Республики Абхазии пройдут 21 июля 2019 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Депутатов Европарламента пригласили в качестве наблюдателей на президентские выборы в Абхазии, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Ираклий Тужба в четверг 25 апреля.

Тужба отметил, что на выборы приглашены международные наблюдатели, в том числе депутаты Европарламента, которых пригласили во время рабочего визита абхазских дипломатов в Брюссель в марте 2019 года.  

"В том числе представители Европарламента обещают быть в качестве наблюдателей на предстоящих выборах", - сказал Тужба.

Выборы президента Республики Абхазии пройдут 21 июля 2019 года.

Темы:
Выборы президента Абхазии (6)
Теги:
выборы, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Мастер и Маргарита Театра на Юго-Западе
Страсти по Булгакову: "Мастер и Маргарита" в Сухуме
Из простого в золотое: как оригинально покрасить пасхальные яйца
Из простого в золотое: как оригинально покрасить пасхальные яйца
Диспансеризация населения Абхазии
Диспансеризация в Абхазии: где пройти и что взять

Соцсети

Sputnikabkhazia