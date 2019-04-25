Депутатов Европарламента пригласили наблюдателями на выборы в Абхазии

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Депутатов Европарламента пригласили в качестве наблюдателей на президентские выборы в Абхазии, заявил заместитель главы дипломатического ведомства республики Ираклий Тужба в четверг 25 апреля.

Тужба отметил, что на выборы приглашены международные наблюдатели, в том числе депутаты Европарламента, которых пригласили во время рабочего визита абхазских дипломатов в Брюссель в марте 2019 года.

"В том числе представители Европарламента обещают быть в качестве наблюдателей на предстоящих выборах", - сказал Тужба.

Выборы президента Республики Абхазии пройдут 21 июля 2019 года.