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Строительство средней школы №1 в городе Гагра

Строительство трех школ завершится в Абхазии в 2019 году

© Foto / Саида Жиба
В Абхазии
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Классы в сухумских школах переполнены, для того чтобы улучшить ситуацию, требуется открытие еще одного учебного заведения, отметил министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. До конца 2019 года завершится строительство школы в селе Тхина и капитальный ремонт школы №3 в Гудауте. Также в недалеком будущем будут завершены работы по строительству средней школы №1 в городе Гагра, сказал в интервью радио Sputnik министр образования и науки Адгур Какоба.

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Некоторые учебные заведения Сухума тоже требуют ремонтных работ, к примеру, средняя школа №1 имени Баграта Шинкуба, подчеркнул он.

"Формирование классов в этой школе очень сложное, так как поступающих много, а классных помещений мало, если провести там восстановительные работы ситуация, конечно, улучшилась бы", - говорит он.

В столичных школах наблюдается перенасыщение в классах, подчеркнул министр образования.

"В одном классе должно быть не больше 25 школьников, если их количество превышает эту цифру, класс необходимо разделить. Но сегодня есть классы, в которых учатся 35-40 школьников, это происходит, в частности, из-за нехватки школ", - добавил Какоба.

Кроме того, перенасыщение в классах происходит из-за того, что родители предпочитают отправлять своих детей, по их мнению, в более престижные школы или же выбирают отдельных учителей.

"Поэтому управлениям образования городов и районов дано поручение, чтобы в первую очередь в школы принимали детей, живущих рядом с учебными заведениями, и уже потом, если останутся места, принимать других желающих, если даже они живут в отдаленности", - сказал он.

По мнению министра, в Сухуме нужно открыть как минимум одну абхазскую школу.

"Будет мягко сказано, если отметить, что абхазские школы в столице переполнены, количество учеников вдвое превышает то количество, которое должно быть", - отмечает министр образования и науки Абхазии. 

Переполненные классы не могут не повлиять отрицательно на учебный процесс, заметил Адгур Какоба. 

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