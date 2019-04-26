Российские и абхазские военные уничтожили "противника", заманив в "огненный мешок"

Двусторонние учения российских и абхазских военнослужащих стартовали в начале недели.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Подразделения военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Абхазии впервые применили тактику "огневого мешка" в горно-лесистой местности на полигоне "Цабал", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Обороняющиеся войска России и Абхазии позволили атакующему противнику продвинуться в глубь фронта, тем самым втянув его в так называемый "огневой мешок". Затем артиллерия и танки заблокировали и уничтожили бронетехнику и живую силу противника.

Совместные аэромобильные группы ЮВО и Минобороны Абхазии также отработали задачи тактического воздушного десанта в горах и на побережье Черного моря.

Военнослужащие на Ми-8АМТШ "Терминатор" были переброшены в районы, где проводились учения. Прикрытие высадки десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

Аэромобильным группам удалось осуществить скрытую высадку десанта и поразить удаленную пехоту и легкобронированную технику противника из вертолетов.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Аэромобильные группы объединенных войск ЮВО и Минобороны Абхазии на вертолетах Ми-8АМТШ отработали рейдовые действия в ходе учения

На начальном этапе командно-штабного учения подразделения двух стран отработали нормативы по действиям при объявлении тревоги, загрузке на технику боекомплектов и запасов материальных средств.

Двустороннее учение, стартовавшее в начале недели, проходит в два этапа. В ходе первого было завершено перемещение и развертывание войск в отдаленных районах Абхазии, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения условных военных действий.

Всего в командно-штабных учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и реактивные системы залпового огня "Град".