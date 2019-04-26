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Кабмин Абхазии сэкономил более миллиона рублей, сократив свой автопарк

CC0
В Абхазии
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Аппарат Кабинета Министров Абхазии отчитался об итогах работы за 2018 год на заседании Кабмина в пятницу 26 апреля.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество транспорта в аппарате правительства было сокращено, сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия на заседании в Кабмине в пятницу 26 апреля.

"Это позволило сократить расходы государственных средств на обслуживание автомобилей на 38,9%, это один миллион 99 тысяч рублей. Ремонт и эксплуатация автомобилей обходились дорого, они были реализованы в соответствии с постановлением правительства", - добавил он.

При этом, подчеркнул Сангулия, с 2017 по 2019 годы расходы на горюче-смазочные материалы Кабмина не увеличивались, напротив, были сокращены на 17,9% несмотря на то, что цена на ГСМ выросла.

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