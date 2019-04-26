"Битва в клетке": абхазский боец Корай Дженгиз (Ацугба) выйдет на ринг в Германии

Чемпионат по смешанным единоборствам "Hype FC rumble in the cage" пройдет в городе Бремен в Германии в субботу 27 апреля.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский боец Корай Дженгиз (Ацугба) выйдет на ринг в рейтинговом Чемпионате по смешанным единоборствам "Hype FC rumble in the cage" в Германии.

"Моего оппонента зовут Гассан Абденаби из Нидерландов. Я уже завершил тренировки. Последняя была вчера. Они прошли хорошо. Готов к турниру", - рассказал Дженгиз (Ацугба).

Боец также отметил, что планирует вынести на ринг государственный флаг Абхазии, как он это делал всегда.

"Несомненно, я вынесу на ринг абхазский флаг. Я всегда так делаю и горжусь этим", - поделился спортсмен и добавил, что собирается посетить свою историческую родину в августе 2019 года.

Бой Корая Дженгиза (Ацугба) и его соперника Гассана Абденаби начнется в субботу в 22:00 в Бремене.

© Foto / GMC German MMA Championship Абхазский борец стал чемпионом GMC German MMA Championship

Боец MMA Корай Дженгиз (Ацугба) - 35-летний спортсмен по смешанным боевым искусствам, абхаз по происхождению. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом, с 2017 года выступает в соревнованиях MMA, одержал победу в шести из 12 боев. Принимает участие в турнирах German MMA Championship и Hard Fighting Championship (французская организация по смешанным единоборствам, созданная в 2010 году).

Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Дженгиз (Ацугба) долгое время работал тренером по смешанным единоборствам в республике. Сам Корай еще не бывал на исторической родине.