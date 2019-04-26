СУХУМ, 26 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетил командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в селе Бабушара в пятницу 26 апреля.

В пункте управления главного командования Вооруженными силами Абхазии главе государства доложили о том, как прошли учения в Очамчырском районе и приграничной с Грузией зоне, и показали видеосъемку военных учений всех силовых структур, которые входят в состав ВС Абхазии.

По легенде учений, командирами и штабами было отработано управление межвидовыми группировками войск по нешаблонным замыслам оборонительных и наступательных действий. Работа проводилась на двух командных пунктах.

© Sputnik Хаджимба посетил командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и России

"Вопросы военной подготовки и учений нам необходимы. Мир меняется, и вопросы безопасности становятся все сложнее. Нам нужно учитывать положение дел на Черном море, то, что происходит на Украине и в других государствах черноморского бассейна. Те вопросы, которые мы решаем совместно с Российской Федерацией, в плане нашего взаимодействия и предотвращения возможных угроз, уверен, положительно скажутся на нашем государстве", - подчеркнул Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии: военные учения Абхазии и России не направлены против третьей страны

В командном пункте 49 общевойсковой армии России продемонстрировали современное оборудование связи, в том числе, видеосвязи. По словам секретаря Совбеза Абхазии Мухаммеда Килба, такие технические возможности необходимы для Вооруженных сил республики.

"Это предусмотрено в плане модернизации наших Вооруженных сил в рамках соглашения между Министерством обороны Абхазии и России. В это соглашение входит организация объединенных группировок войск и сил, что уже сделано, а второй пункт – это адаптированная модернизация наших Вооруженных сил", - подчеркнул Килба.

В ходе совместных учений подразделениями Абхазской и Российской армий также отрабатывались вопросы разрешения противоречий, в том числе невоенными мерами и были выполнены задачи тактического воздушного десанта в горах и на побережье Черного моря с помощью вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

"Возникают различные ситуации, на которые необходимо оперативно реагировать. Как вы знаете, наш противник проводит свои мероприятия для дестабилизации обстановки в нашей республике. Для предотвращения подобных действий противника необходимо отрабатывать военные навыки непосредственно на местности", - сказал замминистра обороны Абхазии, полковник Нодар Авидзба.

На учениях также присутствовал министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.

Командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) продлятся до субботы 27 апреля включительно.