Некоторым категориям пенсионеров в Абхазии увеличат выплаты

Проект направлен на усиление социальной поддержки таких категорий граждан, как инвалиды с детства, круглые сироты, а также инвалиды Советской армии.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии проголосовал за проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия" на заседании в Кабмине в пятницу 26 апреля.

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"Данный проект направлен на усиление социальной поддержки таких категорий граждан, как инвалиды с детства, круглые сироты, а также инвалиды Советской армии. Они являются одними из наиболее уязвимых и незащищенных слоев населения", - сказал министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.

Предпосылкой для увеличения пенсии стало неоднократное обращение граждан, относящихся к этим категориям, а также анализ, проведенный Министерством соцобеспечения.

Законопроект охватывает 2587 человек, из них круглых сирот – 123, инвалидов с детства – 2426, инвалидов Советской армии – 38 человек.

Проект закона предполагает увеличить пенсии круглым сиротам на тысячу рублей, таким образом, ежемесячный размер пенсии составит четыре тысячи рублей. Если лица, входящие в данную категорию, не получают пенсии иного государства, им устанавливается доплата в размере одной тысячи рублей.

Инвалидам с детства до 16 лет пенсия будет увеличена на тысячу рублей, ежемесячный размер пенсии составит три тысячи рублей, размер доплаты в том случае, если они не получают пенсию иного государства – 500 рублей. Инвалидам с детства первой группы увеличат пенсии на тысячу рублей, ежемесячный размер составит 2500 рублей, размер доплаты – 500 рублей.

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Инвалидам с детства второй группы увеличат пенсии на тысячу рублей, ежемесячный размер составит – 2300 рублей, доплата в том случае, если они не получают пенсию иного государства – 500 рублей.

Инвалидам Советской армии первой группы увеличится пенсия на 4500 рублей, ежемесячный размер пенсии составит 5500 рублей. Инвалидам Советской армии второй группы увеличение составит 4300 рублей, ежемесячный размер пенсии составит пять тысяч рублей. Инвалидам Советской армии третьей группы увеличение составит 4200 рублей, ежемесячный размер пенсии – 4700 рублей.

"Мы предлагаем приравнять эту категорию инвалидов, к инвалидам боевых действий в Афганистане. Дополнительная потребность на финансирование выплат пенсий вышеуказанным категориям в месяц составит два миллиона 700 тысяч рублей, соответственно 32 с половиной миллиона в год", - подчеркнул Руслан Аджба.

Финансирование, связанное с реализацией закона, будет осуществляться за счет средств пенсионного фонда Республики Абхазия. Повышение выплат отдельным категориям пенсионеров вступит в силу с 1 мая 2019 года.