22:37 26 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (877)
53 0 0

В выходные и праздничные дни, 27-30 апреля и 1-2 мая, на Черноморском побережье Абхазии влияние устойчивого, обширного антициклона сменится передним сектором циклона и активным выносом теплого воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни и праздничные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в среду и четверг, 1 и 2 мая, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления временами возможен дождь, сообщают абхазские синоптики. 

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9°С +14°С,  днем +22°С +27°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (877)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Искушения в Страстную неделю: гастроли в Сухуме Театра на Юго-Западе
Редкие кадры: краснокнижный дальневосточный леопард и амурский тигр
Диспансеризация населения Абхазии
Диспансеризация в Абхазии: где пройти и что взять

Соцсети

Sputnikabkhazia