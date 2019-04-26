Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни и праздничные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в среду и четверг, 1 и 2 мая, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления временами возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9°С +14°С, днем +22°С +27°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.