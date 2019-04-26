Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные и праздничные дни, 27-30 апреля и 1-2 мая, на Черноморском побережье Абхазии влияние устойчивого, обширного антициклона сменится передним сектором циклона и активным выносом теплого воздуха с юга, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В выходные дни и праздничные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в среду и четверг, 1 и 2 мая, из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления временами возможен дождь, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9°С +14°С, днем +22°С +27°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.