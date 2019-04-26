Задолжавшим "штрафникам" в Абхазии откажут в регистрации автомобилей

Кабинет Министров Абхазии внес изменения в правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной автоинспекции МВД Абхазии.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабмина Абхазии приняли постановление, согласно которому владельцам транспортных средств запрещено перерегистрировать автомобили с непогашенными штрафами за нарушения ПДД.

"У нас сегодня сложилась практика, когда владельцы транспортных средств могут перерегистрировать государственный номерной знак, не оплачивая штрафы. Для того чтобы эту практику исключить, на ваше рассмотрение представлен проект решения правительства", - сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия на заседании в Кабмине в пятницу 26 апреля.

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Согласно проекту постановления, при наличии у собственника неоплаченного штрафа за административно-правовое нарушение запрещается перерегистрация транспортного средства.

"Здесь редакция чуть-чуть неверная, предлагаем ее доработать и сделать, чтобы гражданин не мог перерегистрировать транспортные средства в случае, если у него есть штрафы за нарушения правил дорожного движения, а не за любой вид административного правонарушения", - заметил Давид Сангулия.

Члены Кабинета Министров единогласно поддержали предложенное изменение в правила регистрации автомототранспортных средств.