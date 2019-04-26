Диспансеризацию в Абхазии прошли уже более шести тысяч человек

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. У пяти тысяч пациентов выявлены заболевания во время диспансеризации в Абхазии, рассказал на радио Sputnik Абхазия главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров.

© Sputnik Леон Гуния Диспансеризация в Абхазии: где пройти и что взять

"В период с 5 по 25 апреля консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка. Выполнено около четырех тысяч лабораторных исследований, выявлено около пяти тысяч заболеваний, в том числе примерно у одной тысячи детей", - сказал Александров.

У взрослого населения превалируют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и заболевания мочеполовой системы, самые распространенные проблемы со здоровьем среди детей – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, отметил главврач.

Более сорока пациентам оказана экстренная медицинская помощь. Их госпитализировали в медучреждения Абхазии.

"Достаточно большое количество пациентов отобрано для лечения в клиники Абхазии. Значительное количество пациентов отобрано для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи в более ста подведомственных клиниках ФМБА России", - добавил Александров.

В Гулрыпшском районе диспансеризация будет проходить с 24 по 26 апреля, в Сухумском районе – с 14 по 20 мая, в столице Абхазии – с 21 по 27 мая, в Гудаутском районе и Новом Афоне – с 28 мая по 3 июня, в Гагрском районе и Пицунде – с 4 по 9 июня.