Победная ничья: "Афон" взял "бронзу" в Чемпионате Абхазии по футболу

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Матч футбольных команд "Афон" и "Рица" Гудаута закончился ничьей, сообщил Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

"Игра была сложной, в основном проходила в центре поля. В течение 90 минут было всего 4-6 голевых моментов", - объяснил он.

По словам Федоренко, в первом тайме преимущество было за игроками из Нового Афона, однако забить гол в ворота противника все же не удалось. Во втором тайме инициативу перехватила гудаутская команда, но также потерпела поражение. Ничья оказалась выгодной для команды из Нового Афона и принесла им третье место в турнирной таблице чемпионата

По итогам XXVI чемпионата Абхазии по футболу первое место за сухумским "Нартом", на втором месте - "Гагра", "бронза" - за новоафонскими футболистами, четвертое - за гудаутской "Рицей". На пятой строчке "Динамо" Сухум, на последнем месте галский "Самурзакан".