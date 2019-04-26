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Футбол

Победная ничья: "Афон" взял "бронзу" в Чемпионате Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (26)
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Встреча новоафонской и гудаутской команд прошла на стадионе "Динамо" 25 апреля.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Матч футбольных команд "Афон" и "Рица" Гудаута закончился ничьей, сообщил Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко. 

"Игра была сложной, в основном проходила в центре поля. В течение 90 минут было всего 4-6 голевых моментов", - объяснил он.

По словам Федоренко, в первом тайме преимущество было за игроками из Нового Афона, однако забить гол в ворота противника все же не удалось. Во втором тайме инициативу перехватила гудаутская команда, но также потерпела поражение. Ничья оказалась выгодной для команды из Нового Афона и принесла им третье место в турнирной таблице чемпионата

По итогам XXVI чемпионата Абхазии по футболу первое место за сухумским "Нартом", на втором месте - "Гагра", "бронза" - за новоафонскими футболистами, четвертое - за гудаутской "Рицей". На пятой строчке "Динамо" Сухум, на последнем месте галский "Самурзакан".

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (26)


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