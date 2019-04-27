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Кубок чемпионов страны вручили футболистам сухумского "Нарта"

В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (27)
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XXVI чемпионат Абхазии по футболу завершился матчем между столичным "Нартом" и командой "Гагра", который проходит на сухумском стадионе "Динамо".

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кубок чемпионов страны вручили сухумскому клубу "Нарт" на столичном стадионе "Динамо" перед заключительным матчем XXVI чемпионата Абхазии по футболу.

Кубок спортсменам вручал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

Сухумский "Нарт" стал лучшей командой страны по итогам чемпионата уже в 12 раз.

"Уже второй сезон у нас очень молодая команда, средний возраст игроков – 21 год. Они нервничают, когда игра не получается. Были матчи, когда мы уступали в счете, играя вдесятером, но все-таки ребята проявляли характер и забирали свои три очка", - сказал в интервью Sputnik президент футбольного клуба "Нарт" Геннадий Цвинария.

В будущем футболисты будут только добавлять в своем мастерстве, уверен он.

Как сообщил Цвинария, десять футболистов "Нарта" вошли в национальную сборную.

По итогам XXVI чемпионата Абхазии по футболу первое место за сухумским "Нартом", на втором месте "Гагра", бронза у новоафонских футболистов, четвертое место у гудаутской "Рицы". На пятой строчке "Динамо" Сухум, на последнем месте галский "Самурзакан".

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (27)
Теги:
футбол, Абхазия


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