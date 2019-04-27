Абхазский драмтеатр показал "Дом Бернарды Альбы" в Майкопе

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Дом Бернарды Альбы" Абхазского драматического театра показали зрителям фестиваля "Кавказский меловой круг" в Майкопе в пятницу 26 апреля, сказал в интервью Sputnik генеральный директор театра Нодар Чанба.

"Спектакль прошел очень хорошо, игра актеров была прекрасной как всегда. Зрители очень хорошо приняли постановку, чему мы очень рады. После спектакля состоялось обсуждение, критики отметили хорошее оформление спектакля, много раз это подчеркивалось", - добавил он.

Также они отметили хорошую игру актеров. Вместе с тем у жюри были пожелания к постановке.

"У жюри было пожелание выбрать немножко другое решение некоторых сцен, чтобы был более крупный план актеров. В целом очень хорошие впечатления, это очень радует", - сообщил Чанба.

Актеры достойно представили республику на международном фестивале, заметил генеральный директор театра.

"В фестивале участвуют театры юга России и Северного Кавказа. Фестиваль будет иметь продолжение, проходить каждый год. В России этот год объявлен годом театра и данный фестиваль, конечно, - большое событие", - говорит он.

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля. В нем участвуют 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представляют два театра – Абхазский государственный драматический театр и Государственный Молодежный театр.