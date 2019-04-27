03:03 28 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск
Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор

Частицу Благодатного огня доставили в Абхазию

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
27940

Во всех действующих православных храмах Абхазии пройдут пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Благодатный огонь повезут в храмы Абхазии перед началом пасхальных богослужений.

"В этот праздник я хочу пожелать, чтобы люди научились понимать о том, что Бог есть наш творец, а мы его творения. Есть царство небесное и есть царство тьмы, чтобы люди искали не царство тьмы, а искали царство небесное. Некоторые люди так себя ведут, будто нет ада. Он есть, но надо его избегать, а это можно сделать только через благочестие, чистоту, веру и любовь друг к другу, через священное Евангельское писание", - добавил иерей.

Для разумного человека необходимо начать исправлять самого себя с помощью Божьей, отметил Отец Виссарион.

Частичку Благодатного огня специальным рейсом привезли из Иерусалима в республику абхазские паломники.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.

По теме

Благодатный огонь сошел в храме Господня в Иерусалиме
Теги:
Благодатный огонь, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Нерукотворный свет: схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Равноценный обмен: Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками на саммите во Владивостоке
Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

Соцсети

Sputnikabkhazia