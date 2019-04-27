Частицу Благодатного огня доставили в Абхазию

Во всех действующих православных храмах Абхазии пройдут пасхальные богослужения в ночь с субботы на воскресенье.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресенья Христова в Иерусалиме, доставили в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Благодатный огонь повезут в храмы Абхазии перед началом пасхальных богослужений.

"В этот праздник я хочу пожелать, чтобы люди научились понимать о том, что Бог есть наш творец, а мы его творения. Есть царство небесное и есть царство тьмы, чтобы люди искали не царство тьмы, а искали царство небесное. Некоторые люди так себя ведут, будто нет ада. Он есть, но надо его избегать, а это можно сделать только через благочестие, чистоту, веру и любовь друг к другу, через священное Евангельское писание", - добавил иерей.

Для разумного человека необходимо начать исправлять самого себя с помощью Божьей, отметил Отец Виссарион.

Частичку Благодатного огня специальным рейсом привезли из Иерусалима в республику абхазские паломники.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.

Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.