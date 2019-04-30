Ветераны из Абхазии отправятся в Петербург на празднование 74-й годовщины Победы

В Петербург приедут ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда, 58 блокадников и представители молодежных организаций из 22 стран.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по внешним связям.

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Ожидается, что всего в Петербург приедут 90 человек из 22 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Восьмого мая ветераны-соотечественники и молодежь примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят концерт в БКЗ "Октябрьский".

В День Победы ветераны будут присутствовать на параде войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

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Вечером для них будет организован торжественный вечер, в рамках которого будет представлена концертная программа. Для гостей также предусмотрена дополнительная культурная программа: обзорная экскурсия по городу и экскурсии в Русский музей и музей "Ленрезерв".