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Даур Кове на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая

Кове рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Глава МИД Абхазии Даур Кове прокомментировал заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, которая отметила, что Абхазия и "так называемая Южная Осетия" - неотъемлемая часть Грузии.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил глава МИД Абхазии Даур Кове, комментируя слова президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, которая, находясь с визитом в Тбилиси, отметила, что Абхазия и "так называемая Южная Осетия" - это неотъемлемая часть Грузии".

"Важным и серьезным шагом для улучшения ситуации являются не громкие заявления, а конкретные шаги Грузии в сторону подписания соглашения о неприменении силы. Только после этого можно говорить о возможности восстановления доверия между двумя народами", - написал Кове на своей странице в Facebook.

При этом министр добавил, что "госпожа Лилиан Мори Паскье фантазирует, теряя связь с реальностью". По словам Кове, такого рода политическая риторика европейских стран для Абхазии уже привычна и не вызывает никакого удивления.

Подписание документа о неприменении силы - один из главных вопросов Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые регулярно проводятся с октября 2008 года. Сухум, Цхинвал и Москва призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с Россией, которая не является стороной конфликта.

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Теги:
Парламентская ассамблея Совета Европы, Даур Кове, Грузия, Абхазия


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