МИД Абхазии: в Европарламенте не хотят замечать нарушения прав человека со стороны Грузии

МИД Абхазии призвал руководителей ПАСЕ воздерживаться от необоснованных заявлений и проявлять сбалансированный подход при оценке ситуации в республике.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Европейские парламентарии предпочитают не замечать многочисленные факты нарушений прав народа Абхазии со стороны властей Грузии, заявили в МИДе Абхазии, комментируя слова председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье о "поступающих тревожных фактах", связанных с ситуацией "на оккупированных территориях Грузии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Кове рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией

По-прежнему остаются без какого-либо реагирования многочисленные попытки абхазской стороны урегулировать вопрос свободного передвижения своих граждан по национальным паспортам, подчеркнули в ведомстве.

"Закрывая глаза на этот важный гуманитарный аспект, европейские партнеры Грузии продолжают слепо поддерживать деструктивный курс на международную изоляцию Абхазии", - указали в МИД.

ПАСЕ из органа по продвижению ценностей демократии все больше превращается в инструмент давления на неугодные страны, заявили в министерстве. Двойные стандарты ярко проявляются в риторике руководителей этой организации, добавили в ведомстве.

"Реализованное народом Абхазии право на независимость и суверенитет, признанное в 2008 году Российской Федерацией и другими государствами-членами ООН, полностью игнорируется Советом Европы. С подачи Грузии в ПАСЕ предпочитают жонглировать абсурдным тезисом "об оккупированных территориях". При этом, услышать точку зрения абхазской стороны на политический аспект вопроса, в Совете Европы, разумеется, не считают возможным.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в интервью грузинскому СМИ заявила о "поступающих тревожных фактах", связанных с ситуацией "на оккупированных территориях Грузии". Решение данной "проблемы" глава ПАСЕ видит в необходимости укреплять отношения между людьми, в "диалоге между народами". При этом г-жа Паскье подчеркнула, что Страсбург не намерен мириться с "оккупацией регионов Грузии".