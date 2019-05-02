Сериал о президенте Абхазии снимет режиссер Тимур Тания

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Режиссер Тимур Тания приступил к работе над сериалом "Независимый", который повествует о жизни президента Абхазии.

По словам Тания, сериал, который будет состоять из восьми или десяти серий, не рассказывает о каком-то определенном лидере республики.

"Сериал "Независимый" о президенте Абхазии, который зависит от всех, но он не про какого-то конкретного президента. Сериал, конечно, будет юмористический, но в большей степени он снят в драматическом жанре. Сатиры в нем не будет", - рассказал Тания.

Режиссер отметил, что работа над пилотной серией уже идет. Съемки киноленты будут проходить в Абхазии, добавил Тания.

Тимур Тания, абхазский актер, режиссер и сценарист, известен российским телезрителям по работе в проектах "Дружба народов" и "Однажды в России". 1 мая 2019 года фильм Тания "Спасибо деду за победу" вышел на экраны российских кинотеатров.