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Режиссер Тимур Тания

Сериал о президенте Абхазии снимет режиссер Тимур Тания

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Съемки пилотной серии сериала "Независимый" абхазского режиссера и сценариста Тимура Тания планируют начать летом 2019 года.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Режиссер Тимур Тания приступил к работе над сериалом "Независимый", который повествует о жизни президента Абхазии. 

По словам Тания, сериал, который будет состоять из восьми или десяти серий, не рассказывает о каком-то определенном лидере республики.

"Сериал "Независимый" о президенте Абхазии, который зависит от всех, но он не про какого-то конкретного президента. Сериал, конечно, будет юмористический, но в большей степени он снят в драматическом жанре. Сатиры в нем не будет", - рассказал Тания.

Режиссер отметил, что работа над пилотной серией уже идет. Съемки киноленты будут проходить в Абхазии, добавил Тания.

Тимур Тания, абхазский актер, режиссер и сценарист, известен российским телезрителям по работе в проектах "Дружба народов" и "Однажды в России". 1 мая 2019 года фильм Тания "Спасибо деду за победу" вышел на экраны российских кинотеатров.

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Теги:
кино, Абхазия


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