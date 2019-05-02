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Здание второй школы горит в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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295700

На месте происшествия работают специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Здание средней школы N2 горит в Сухуме, на месте работает МЧС Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Огонь охватил крышу здания, к школе имени Пушкина стянута техника спасателей.

Специалисты пока не говорят о возможных причинах возгорания.

К месту происшествия прибыл президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.

  • Здание второй школы горит в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Здание второй школы горит в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Здание второй школы горит в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Здание второй школы горит в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание второй школы горит в Сухуме

 



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