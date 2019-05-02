СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Здание средней школы N2 горит в Сухуме, на месте работает МЧС Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.
Огонь охватил крышу здания, к школе имени Пушкина стянута техника спасателей.
Специалисты пока не говорят о возможных причинах возгорания.
К месту происшествия прибыл президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.
- Здание второй школы горит в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
- Здание второй школы горит в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
- Здание второй школы горит в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
- Здание второй школы горит в Сухуме© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание второй школы горит в Сухуме