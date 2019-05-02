МЧС предотвратило распространение огня на дом, прилегающий к горящей в Сухуме школе

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Жилой дом, прилегающий к зданию школы N2 в Сухуме, обезопасили от пожара, сообщает корреспондент Sputnik с места события.
Спасателям удалось потушить часть горящей кровли школы и отрезать многоквартирный дом от пожара.
На место происшествия прибывают пожарные машины, на данный момент их семь. Спасатели отмечают, что имеющихся средств для тушения возгорания достаточно.
Обеспокоенные жители собрались у школы и ждут полной ликвидации возгорания.
Отмечается, что пожар в школе вспыхнул ранним утром, когда в здании никого не было. Огонь охватил крышу учебного заведения, но в классные кабинеты огонь не перешел. МЧС продолжает тушение возгорания.
О причинах пожара пока не сообщается.