МЧС предотвратило распространение огня на дом, прилегающий к горящей в Сухуме школе

Пожарные расчеты МЧС Абхазии продолжают работать на месте пожара в средней школе №2 в Сухуме.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Жилой дом, прилегающий к зданию школы N2 в Сухуме, обезопасили от пожара, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

© Sputnik / Томас Тхайцук Здание второй школы горит в Сухуме

Спасателям удалось потушить часть горящей кровли школы и отрезать многоквартирный дом от пожара.

На место происшествия прибывают пожарные машины, на данный момент их семь. Спасатели отмечают, что имеющихся средств для тушения возгорания достаточно.

Обеспокоенные жители собрались у школы и ждут полной ликвидации возгорания.

Отмечается, что пожар в школе вспыхнул ранним утром, когда в здании никого не было. Огонь охватил крышу учебного заведения, но в классные кабинеты огонь не перешел. МЧС продолжает тушение возгорания.

О причинах пожара пока не сообщается.