Пожар во второй школе в Сухуме локализован

Сообщение о пожаре в сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в средней школе N2 в Сухуме локализован, сообщает корреспондент Sputnik с места события со ссылкой на главу МЧС Абхазии Льва Квициния.

"Сообщение о пожаре в школе поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные машины. Когда мы приехали, горела крыша. Мы позвонили в районные части МЧС и оттуда приехало подкрепление", - отметил Квициния.

Более 100 человек работает на месте происшествия и 10 пожарных машин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пожар в средней школе N2 в Сухуме

"Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом", - подчеркнул руководитель МЧС республики.

Говорить о причинах и ущербе пока рано, заметил он.