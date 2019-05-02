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Пожар во второй школе в Сухуме локализован

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сообщение о пожаре в сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в средней школе N2 в Сухуме локализован, сообщает корреспондент Sputnik с места события со ссылкой на главу МЧС Абхазии Льва Квициния.

"Сообщение о пожаре в школе поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные машины. Когда мы приехали, горела крыша. Мы позвонили в районные части МЧС и оттуда приехало подкрепление", - отметил Квициния.

Более 100 человек работает на месте происшествия и 10 пожарных машин.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар в средней школе N2 в Сухуме

"Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом", - подчеркнул руководитель МЧС республики.

Говорить о причинах и ущербе пока рано, заметил он.

Теги:
пожар, Сухум


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