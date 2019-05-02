МЧС: пожар во второй школе потушен, но есть опасность частичного обрушения перекрытий

Пожар в средней школе N2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Пожар в средней школе N2 в Сухуме потушен, но есть опасность обрушения бетонного перекрытия на крыше, сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

По словам спасателей, железобетонное перекрытие провисло из-за высокой температуры.

В случае, если перекрытие рухнет, то часть третьего и второго этажей может пострадать.

Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, сказал Делибалтян. Причина пожара пока не установлена.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

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В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа.

В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание бывшей грузинской школы № 11 на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации.

Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.