"Полоса" отходов: куда девается очамчырский мусор

О том, почему на очамчырской свалке не "прощаются" с мусором и почему жители села Баслаху превратили свой "аэропорт" в "полигон", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Свалка у кладбища

Очамчырская свалка находится недалеко от самого города, в некогда жилом Девятом районе. Сейчас здесь только заброшенные многоэтажки, местами можно увидеть несколько жилых частных домов, неподалеку городское кладбище.

Добраться до свалки оказалось не так легко. Мусоровозы "прорыли" в дороге огромные ямы, легковушкам сюда точно не пробраться. По словам инженера Спецавтохозяйства Очамчырского района Савелия Серафимиди, дорога давно нуждается в ремонте, но денег в местном бюджете не хватает.

Спустя 20 минут подъезжаем к полигону. Площадь его всего два гектара, существует полигон уже больше 50 лет. На первый взгляд мусора здесь не так много, как в Гулрыпше и Гале, отходы аккуратно рассортированы по краям. Но так только кажется. Оказывается, мусор сбрасывается в котлованы за зоной видимости.

Мусор на свалке только "местный" - очамчырский. Сельские отходы сюда не свозят.

"Спецавтохозяйство обслуживает только мусорные баки, которые стоят вдоль трассы от кодорского моста до начала Галского района. Некоторые сельские жители выбрасывают мусор в эти баки, но в основном складируют у себя", - объяснил Серафимиди.

Два раза в год мусор на свалке закапывают с помощью специальных бульдозеров, которые предоставляет районная машинно-тракторная станция.

"Все это сталкивается, прессуется и закапывается. Никакой специальной сортировки, к сожалению, нет. Да и раньше никогда не было", - добавил инженер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Очамчырская мусорная свалка

Уже несколько месяцев мусор не утилизируется – старенькие бульдозеры не выдержали напряжения. Ситуация близка к критической. По словам Серафимиди, скоро на свалке не останется места для очередной "партии" мусора. Отходы начнут попадать в речку, которая впадает в море.

"Сейчас свалка заполнена почти на 100%. В центре нельзя выкидывать, это маневровая площадка, края полностью заполнены, а дальше лес и речка. Все, что вы сейчас видите, появилось за полгода", - объяснил он.

Городская администрация уже пообещала решить вопрос с утилизирующей техникой, чтобы запахи очамчырского мусора не доходили до населенных пунктов.

"Аварийный мусор"

"Стихийных свалок в Очамчырском районе не найдете. Не видел ни в одном селе. В основном люди сами утилизируют мусор – сжигают или закапывают", - уверил нас Савелий.

На деле все оказалось иначе. Первую стихийную свалку мы нашли уже в соседнем селе Баслаху. Расположилась она на территории бывшей аварийной посадочной полосы. Уже много лет она не принимает самолеты, заросла травой и стала пастбищем для местного скота.

Но и скоту нелегко найти "качественный" прикорм среди груды мусора. В кучках не только строительные отходы, но и бытовой мусор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стихийная свалка в селе Баслаху

Расстояние до ближайшего дома не больше 300 метров. По словам местных жителей, раньше они сами вырывали котлован и закапывали мусор, но хватило их ненадолго.

"На самом деле, и мы виноваты. Сколько раз я видела, что люди сами выкидывают бытовые отходы куда попало. И не только местные, но и из соседних сел", - призналась директор местной школы Асида Пачулия.

Но на сознательность местных жителей рассчитывать не стоит, считает женщина. Нужно, чтобы администрация села периодически вырывала котлованы и закапывала мусор, иначе он распространится и нанесет вред экологии.

Коллеги с директором не согласны. По их словам, все зависит от самих людей.

"Неужели нельзя в своих дворах сжигать отходы? Ведь мусор есть у нас всех, но каждый пытается его утилизировать у себя. А то, что не сжигается, нужно собирать и выкидывать в баки, которые стоят вдоль трассы. От этого страдаем и мы сами, наш скот питается всеми этими отходами, а потом дети пьют молоко", - считают они.

Но обе стороны сошлись в одном – в селе необходим хотя бы один мусорный контейнер. Администрация Баслаху пока что не готова позволить себе такую "роскошь".