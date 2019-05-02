МЧС Абхазии: в школе №2 Сухума не было противопожарной сигнализации

Огонь, вспыхнувший рано утром 2 мая, охватил крышу трехэтажного здания, но в классные кабинеты не перешел.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Деревянная конструкция крыши в школе загорелась, так как она не имела противопожарной обработки, также в здании нет противопожарной сигнализации, сказал начальник пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния.

"Мы не раз делали предписания, что нужно провести такую обработку, однако этого не было сделано, не могу сказать по какой причине. Около четырех месяцев назад совместно с прокуратурой мы осматривали эту школу. Мы проводим осмотры, выявляем недостатки и пишем предписания, после чего эти предписания должны выполняться", - добавил он.

Место пожара было оцеплено, передвижение техники МЧС не было затруднено.

"В этом смысле проблем не возникло", - заметил специалист.

Он также отметил, что в Сухуме всего три действующих гидранта (устройство на водопроводной сети, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара - ред.). Остальные уже старые и не работают, на их восстановление пока не хватает средств, сказал Квициния.

© Sputnik / Акоп Кущян Стало известно, куда распределят учеников горевшей в Сухуме школы №2

Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.

"В тушении пожара было задействовано 130 человек, 14 машин, также помощь в ликвидации возгорания оказали российские пограничники.

"Из Очамчырского района было задействовано три машины, из Гулрыпшского района - одна, и из Гудаутского - одна машина. Все остальные машины сухумские", - сказал в интервью радио Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

Огонь, вспыхнувший рано утром 2 мая, охватил крышу трехэтажного здания, но в классные кабинеты не перешел.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

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В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.