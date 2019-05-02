Хаджимба поручил Генпрокуратуре провести проверку по факту пожара во второй школе

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара во второй сухумской школе, сообщается на официальном сайте главы государства.

Глава государства на совещании по ликвидации последствий пожара в четверг 2 мая отметил согласованную работу по локализации и тушению огня.

"Хотел бы отметить достойную работу всех, кто был задействован в тушении пожара. Это заслуживает уважения. Было сделано все, чтобы огонь не перешел на другие части здания", - сказал президент.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил, что локализовать пожар удалось в кратчайшее время, предотвратив его распространение на большую площадь. Причины возгорания выясняются. Наиболее вероятная причина, по словам министра, - короткое замыкание в электросети.

Кроме того, сообщается, что, по оценке Управления капитального строительства республики, потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания, отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что с понедельника 6 мая учебный процесс для учащихся с пятых по одиннадцатые классы будет организован в здании Сухумской очно-заочной школы. Учащиеся четырех первых классов продолжат занятия в здании частной школы "Альфа". Учащиеся еще восьми классов продолжат учебный процесс в здании Сухумской школы №3.

Для учащихся вечерней смены длительность уроков сокращена на пять минут, чтобы занятия завершались засветло, отмечается в сообщении. Как отметил Адгур Какоба, основная часть программы уже пройдена, что позволило сократить время.

Экзамены для участников Спартакиады и тех, кто по состоянию здоровья, должен сдать экзамены заранее, пройдут по установленному графику в здании очно-заочной школы города Сухум.

Огонь, вспыхнувший рано утром 2 мая, охватил крышу трехэтажного здания, но в классные кабинеты не перешел.

Здание Сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

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В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа становится общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание Сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучается 1250 учеников.