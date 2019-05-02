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Абхазский паспорт

Новые абхазские паспорта уже получили около 120 тысяч человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия в четверг 2 мая.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. К настоящему времени выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 - готово к выдаче, еще 3 119 - находится в производстве, сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба на совещании у президента республики в четверг 2 мая.

Как сообщается на сайте президента, по поручению Рауля Хаджимба главы районных и городских администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов.

Также главы районов совместно с главами администраций сел должны обеспечить условия для скорейшей сдачи документов и получения общегражданских паспортов, отмечается в сообщении.

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Теги:
паспорта, Абхазия


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