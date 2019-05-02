Абхазский "вулкан": российские спортсмены "объездили" Мамзыщху на сноубайках

Команда "Enduro Syndicate", чемпион ежегодной экстремальной гонки на мотоциклах Motul на Красной Поляне, протестировала снежную трассу в Абхазии.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники команды "Enduro Syndicate" объездили гору Мамзыщха в Абхазии на сноубайках, гора напомнила им вулкан, рассказал корреспонденту Sputnik один из спортсменов Виктор Шпалов.

По его словам, карстовые породы на горе Мамзыщха создают множество воронок и провалов, которые и напоминают вулкан.

© Foto / Виктор Шпалов Спортсмены из России "покорили" Мамзышху на сноубайках

"За счет этого создается ощущение не просто предсказуемого горного хребта. Здесь мы как будто ездили по какому-то зимнему лунному пейзажу. Было очень трудно ощутить себя в реальности, эмоций очень много", - рассказал Шпалов.

Участники команды "Enduro Syndicate" протестировали снежную трассу в Абхазии на сноубайках.

"Это мотоциклы, переоборудованные в снегоходы. Вместо заднего колеса и амортизатора ставится гусеничный комплект, а впереди лыжа. Так можно переоборудовать практически любой спортивный мотоцикл. Мы всю зиму катались на Красной Поляне, ездили в Иркутск, на Камчатку, Сахалин. Абхазия рядом,но ничем не уступает, а в некоторых местах и превосходит", - объяснил он.

Команда "Enduro Syndicate" - чемпион ежегодной экстремальной гонки на мотоциклах Motul на Красной Поляне, а также участник ежегодного ралли Red Bull Romaniacs hard enduro rallye в румынском городе Сибиу.