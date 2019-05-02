Абхазский "вулкан": российские спортсмены "объездили" Мамзыщху на сноубайках

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники команды "Enduro Syndicate" объездили гору Мамзыщха в Абхазии на сноубайках, гора напомнила им вулкан, рассказал корреспонденту Sputnik один из спортсменов Виктор Шпалов.
По его словам, карстовые породы на горе Мамзыщха создают множество воронок и провалов, которые и напоминают вулкан.
"За счет этого создается ощущение не просто предсказуемого горного хребта. Здесь мы как будто ездили по какому-то зимнему лунному пейзажу. Было очень трудно ощутить себя в реальности, эмоций очень много", - рассказал Шпалов.
Участники команды "Enduro Syndicate" протестировали снежную трассу в Абхазии на сноубайках.
"Это мотоциклы, переоборудованные в снегоходы. Вместо заднего колеса и амортизатора ставится гусеничный комплект, а впереди лыжа. Так можно переоборудовать практически любой спортивный мотоцикл. Мы всю зиму катались на Красной Поляне, ездили в Иркутск, на Камчатку, Сахалин. Абхазия рядом,но ничем не уступает, а в некоторых местах и превосходит", - объяснил он.
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🇷🇺Это была одна из самых красивых поездок уходящего сезона! В профиле ссылка на полную версию в ютюбе. Подписка и лайки приветствуются. 🇬🇧It was one of the most beautiful rides of the outgoing season! Follow the link in account BEO for the full video on YouTube. Don’t forget to like and subscribe.
Команда "Enduro Syndicate" - чемпион ежегодной экстремальной гонки на мотоциклах Motul на Красной Поляне, а также участник ежегодного ралли Red Bull Romaniacs hard enduro rallye в румынском городе Сибиу.