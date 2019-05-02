Абхазские фехтовальщики заняли призовые места на турнире в Сочи

Турнир по фехтованию, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходил с 26 по 30 апреля в Сочи.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Асида Квициния. Абхазские фехтовальщики Александр Гаврилов и Зина Орлова приняли участие в турнире по фехтованию в составе сочинских команд и заняли призовые места, сообщил тренер абхазской школы фехтования Юрий Орлов.

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Первое место заняла команда спортсменки Зины Орловой, второе место присудили команде Александра Гаврилова.

В личном первенстве принимали участие четыре спортсмена из Абхазии. Двое из них попали в десятку.

"Из-за неопытности абхазские фехтовальщики не смогли обойти соперников. Спортсмены редко посещают турниры, что сказывается на их результатах", - сказал тренер.

По словам Орлова, абхазские фехтовальщики посещают турниры раз в полгода, что не помогает развиваться молодым спортсменам. Поединок с холодным оружием требует смены соперников, спортсмен должен набираться опыта, тем самым улучшать свои результаты.

"Фехтовальный инвентарь мы покупаем за свои деньги. Один раз в месяц ребята ездят в Сочи, чтобы позаниматься в сочинской школе фехтования и подготовится к турниру. В нашей школе нет специальной дорожки, где проходят спарринги. При наличии дорожки мы могли бы устраивать свои турниры и приглашать спортсменов из разных городов России и зарубежья. Финансов не хватает, и мы не двигаемся дальше", - добавил он.

В сочинском турнире принимали участие более трехсот спортсменов из Краснодара, Крыма, Сочи, Осетии, Абхазии, также принимали участие спортсмены из ДНР.