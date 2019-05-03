Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и смены воздушных масс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов атмосферного давления ночью возможен слабый дождь, туман, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.