Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов атмосферного давления ночью возможен слабый дождь, туман, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +18°С +23°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.