20:41 03 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (86)
51 0 0

В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и смены воздушных масс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако из-за незначительных перепадов атмосферного давления ночью возможен слабый дождь, туман, сообщают абхазские синоптики. 

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10°С +15°С,  днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (86)

По теме

Ласковый май: погода в Абхазии на ближайший месяц
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2
В Индии из-за мощного циклона эвакуировали более миллиона человек
Миллион эвакуированных: на Индию обрушился циклон "Фани"
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia