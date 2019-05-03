СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" пройдет по всей Абхазии 9 мая, сказал в интервью Sputnik помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"В Сухуме старт "Бессмертного полка" будет с площади Свободы в 11:00 сбор участников, и в 12:00 мы будем идти в сторону проспекта Леона. Далее движемся в сторону набережной к колоннаде, а уже оттуда движемся к могиле Неизвестного солдата", - добавил он.

"Бессмертный полк" традиционно собирает много людей, в столице будет около тысячи человек, отметил Павлов.

В мероприятии может принять участие любой желающий, если кто-то не успел по какой-то причине сделать фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, они могут обратиться в Россотрудничество, принести фотографию, где ее оцифруют и отпечатают. За справками можно обратиться по телефону +940776-01-61.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег и "Бессмертный полк" пройдут в Абхазии 9 Мая

В городе Ткуарчал акция начнется в 12:00, участники "Бессмертного полка" пройдут от здания администрации к Парку имени Владислава Ардзинба, затем к Парку Славы. После чего они направятся ко Дворцу культуры. Как сообщили организаторы мероприятия в Ткуарчале, при помощи Россотрудничества распечатаны фотографии участников Великой Отечественной войны, с которыми в "Бессмертном полку" пройдут люди 9 мая.

В Гудауте мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, начнется около памятника Нестору Лакоба в 10:00, участники "Бессмертного полка" пройдут в составе парада с фотографиями родных и близких.

В Очамчыре "Бессмертный полк" стартует от "Дома культуры" в 10:00, люди пройдут к памятнику участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В акции будут участвовать три городские школы, от каждой из них около 70 человек. Сначала пройдет колонна детей, за ними взрослые, у памятника состоится возложение. Также дети с баннером, на котором изображены участники войны, будут стоять у памятника.

В Гагре акция пройдет во время проведения мероприятия в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 10:00. "Бессмертный полк" пройдет в павильоне возле памятника Неизвестному солдату.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлов рассказал об изменениях маршрута "Бессмертного полка" в Сухуме

В городе Гал начало праздничных мероприятий начнется в 9:30, люди пройдут от Дома культуры к Парку Победы, колонна будет состоять из детей и взрослых, которые будут нести фотографии участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.