Верховный суд Абхазии отказался освободить одного из подозреваемых по делу Мерцхулава

По факту похищения Омара Мерцхулава 18 апреля прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Суд кассационной инстанции Верховного суда Абхазии не удовлетворил жалобу защиты Адгура Дзкуя, подозреваемого в похищении Омара Мерцхулава, на постановление Сухумского районного суда, сообщается на сайте Верховного суда.

Адгур Дзкуя, по версии предварительного расследования, подозревается в причастности к похищению Омара Мерцхулава и по решению Сухумского районного суда 23 апреля заключен под стражу сроком на два месяца.

Адвокат Дзкуя объясняет жалобу на постановление отсутствием у органа расследования доказательств причастности подзащитного к инкриминируемым ему преступлениям.

Верховный суд оставил решение Сухумского суда законным, а жалобу защиты Дзкуя необоснованной.

Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

По факту похищения Омара Мерцхулава 18 апреля прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны трое подозреваемых.

© AFP 2019 / Thomas SAMSON Задержаны трое подозреваемых в похищении Омара Мерцхулава

19 апреля по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Дзкуя, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

24 апреля был задержан Беслан Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его арестовали на два месяца. Он не признал свою вину.

30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении разбойного нападения, похищении, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его также арестовали на два месяца.

Расследование продолжается, данных о месте нахождения Омара Мерцхулава у следствия в настоящее время нет.

17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава, 1979 года рождения, управлявший Mercedes-Benz Sprinter был остановлен белым внедорожником по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Из автомобиля вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре в селе Гумиста.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Во втором гараже находился ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.