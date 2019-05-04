Красиво и недорого: Абхазия возглавила рейтинг бюджетного отдыха

Туристы из России, отправляясь за границу, бронируют отели в период с 1 по 12 мая в среднем на шесть дней, отдавая предпочтение гостиницам категории три и четыре звезды.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Эксперты сервиса Ostrovok.ru составили список городов с наиболее доступными ценами на проживание в двухместном номере в отеле категории три звезды в период майских праздников.

Отмечается, что средний чек бронирования за год увеличился на 4%, а выбор городов с недорогим жильем по-прежнему велик.

До 2 000 рублей в сутки

Самая низкая цена суточного проживания в гостинице категории три звезды в курортном городе Гагра в Абхазии – размещение обойдется туристу в среднем в 1 100 рублей за ночь.

© Sputnik Илона Хварцкия Отдых в Гагре

До 4 000 рублей в сутки

Для тех, кто не планирует потратить на отель более 4 000 рублей за ночь, доступны недорогие отели в Азии и Европе.

За 3 100 рублей туристы могут забронировать номер в Хургаде. В 3 200 рублей обойдется отель в Таиланде на острове Пханган.

Для тех, кто стремится отдохнуть в Европе, велик выбор отелей в городе Римини за 3 400 рублей в сутки. Белорусский Брест продает туристам гостиницы за 3 500 рублей в сутки. Поездка в город Алма-Аты также может стать довольно бюджетным выбором – в среднем ночь в отеле обойдется туристам в 3 600 рублей. В польском Вроцлаве за проживание придется заплатить 3 800 рублей за ночь.

CC0 Тайланд

До 5 000 рублей за ночь

Туристам, готовым потратить на проживание от 4 000 до 5 000 рублей, доступно множество отелей практически во всех крупных городах Европы.

Например, средняя стоимость ночи в гостинице Еревана составляет 4 000 рублей. Сутки в отеле Варшавы обойдутся в 4 200 рублей. За такую же сумму можно остановиться в столице Сербии Белграде.

© AFP 2019 / SERGEI GAPON Ереван

Несколько дороже обойдется отдых на Кипре – в Ларнаке отель стоит в среднем 4 600 рублей за ночь. Столько же стоит размещение в Афинах. За 4 800 рублей в сутки туристы могут забронировать гостиницу в Стамбуле.

Самым дорогим бронированием на майские праздники стали отели на Мальдивах: одиннадцать дней в них обойдутся туристам более чем в 250 000 рублей.