Три новых адреса: как приютили погорельцев из сухумской школы №2

Три cухумские школы приняли учителей и учеников школы № 2 после пожара. О том, кто приютил погорельцев из школы № 2, как в школах приняли "новичков", в каких условиях будут продолжать учебу погорельцы и кому придется бегать из школы в школу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Обшарпанные полы и стены, темные коридоры очно-заочной школы – новые условия, в которых будут доучиваться старшеклассники Сухумской школы № 2. Погорельцам с пятого по 11 класс выделили 17 кабинетов, которые ученики вместе с родителями и учителями уже второй день обустраивают.

Директор очно-заочной школы Ирма Адлейба рассказывает, что коллектив сразу мобилизовался, чтобы помочь коллегам из второй школы.

"В оперативном порядке вышли на работу, начали планировать прием учеников второй школы. Здесь у нас будут с пятого по 11 классы. Это 25 классов. Мы, исходя из имеющихся ресурсов, с директором второй школы распланировали распределение классов. Помогали техперсонал, родители, учащиеся, которые подготовили классы. Уже с понедельника вторая школа приступает к занятиям. Мы смогли предоставить им 17 классных помещений. В первой половине дня будут заниматься 17 классов, во второй – 13".

© Sputnik / Томас Тхайцук Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы

Всего в очно-заочной школе обучается 130 детей. А погорельцев вместе с учителями в пять раз больше. Но дирекцию очно-заочной такой наплыв учащихся не пугает – две школы даже не будут пересекаться.

"У нас занятия начинаются в 14:30. А они здесь с 9 утра. Мы практически не пересекаемся со второй школой", – объясняет Ирма Адлейба.

В шоке

На третьем этаже очно-заочной встречаем девятиклассниц – вышли на передышку после уборки нового класса.

- Проходите, мы вам покажем, как обустраиваемся, - приглашает Виктория Джагмазия.

Идем по темному коридору, заставленному старыми партами. Вместо них погорельцы поставили парты из школы № 2.

На старой деревянной двери бросается в глаза стикер с надписью "9 класс".

"Вот, здесь мы будем продолжать учебу, – безнадежно обводит руками класс Виктория. – Мы непросто восприняли новость о том, что теперь будем учиться здесь. Позавчера мы с учительницей и одноклассницами пришли, посмотрели, что да как. Обошли всю школу, конечно, здесь нет таких условий, как у нас. Мы не привыкли, у нас были очень хорошие условия".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученица Сухумской школы № 2 знакомится с новым классом в очно-заочной школе.

В кабинете встречаем одноклассников Виктории, которые дружно обустраивают новое помещение – расставляют парты и развешивают наглядные вспомогательные пособия.

Ученикам девятого класса приходится непросто. Их, как и одиннадцатиклассников, можно считать выпускниками. Впереди у них пять экзаменов, к которым они начинали готовиться еще до пожара. Но теперь дети пребывают в шоке, недоумевают, как они будут готовиться в новых условиях.

"Нас учителя готовили к экзаменам по абхазскому, по русскому, по математике и истории. Теперь даже не знаю, как снова сконцентрироваться на учебе в новых условиях. Пока мы пребываем в шоке", – признается Виктория Джагмазия.

Ее слова подхватывает одноклассница Наала Чалмаз.

"Школа, конечно, в ужасном состоянии, – растягивает она слова. – Еще с советских времен не ремонтировалась. Конечно, сложно адаптироваться под конец учебного года. В нашей школе совсем другие условия были. Но надо постараться и сосредоточиться на учебе. Слава богу, школа находится в центре города. Мне вообще здесь квартал до дома".

© Sputnik / Томас Тхайцук Субботник в школе Альфа. Ученики готовятся встречать гостей из школы № 2.

Гостям рады

Во дворе частной школы "Альфа" встречает группа школьниц с вениками. Ученики вместе с педагогами готовятся встречать гостей, точнее погорельцев. Возле столовой суетится директор школы Фатима Даутия, решает вопрос с буфетом.

"У нас школа продленного дня, мы работаем с 9 до 18:00. Система питания налажена. В столовой есть горячие завтраки и обеды. Но так как к нам будут ходить еще 360 детей, то мы решили открыть еще и буфет, чтобы у детей была возможность перекусить во время больших перемен", – объясняет директор.

Школа "Альфа", как и заочная, сразу же откликнулась на беду коллег из второй школы. Несмотря на то, что здание небольшое, дирекция постаралась освободить весь третий этаж для коллег. В целом погорельцам выделили шесть просторных кабинетов, которые уже обставили партами. Здесь начальные классы будут заниматься в две смены.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученик частной школы Альфа участвует в субботнике.

Хоть школа "Альфа" тоже давно не ремонтировалась, но условия здесь намного лучше, чем в очно-заочной.

"Шесть классов будут работать в первую смену и пять классов во вторую. У нас график не меняется. Система звонков совпадает. Я так думаю, что какого-то дискомфорта у нас не будет. Дети у нас очень приветливые, они хорошо примут новичков. Если будет необходимость, мы готовы принять их и в следующем учебном году", – улыбается Фатима Даутия.

Сами же ученики школы "Альфа" не против принять "новичков". Некоторые даже надеются обзавестись друзьями.

"Ну, было обидно, что у них школа сгорела, а у нас есть школа. Теперь они переходят в нашу школу. Нам даже пришлось освободить свой класс и перейти в новый. Но это нас не расстроило. Мы можем познакомиться с новыми друзьями. Думаю, мы хорошо их примем. Будет больше друзей", – поделилась ученица третьего класса София Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук В частной школе Альфа подготавливают классы для погорельцев из Сухумской школы № 2.

Знакомая история

В Сухумской школе № 3 даже не приходится особо подготавливать классы для "новичков". Здесь недавно провели капитальный ремонт. Единственное – в кабинетах пришлось добавить парты. Здесь будут завершать учебный год пять начальных классов школы № 2.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе

"Единственная проблема в том, что во второй школе более многочисленные классы. Мы подобрали более просторные помещения, доставили свои парты. Все уже подготовлено, в понедельник уже они могут прийти и заниматься. Ученики второй школы обучаются во вторую смену", – рассказала директор средней школы № 3 имени Юрия Воронова Майя Пагава.

Чтобы детям не приходилось заканчивать учебу поздно, дирекция вместе с Минобразования решили на пять минут сократить все уроки.

"Все мы относимся к ним с пониманием. Мы сами дважды пережили пожар. И нам приходилось также перебиваться в очно-заочной школе. Мы знаем, что это такое", – добавила Майя Пагава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пять начальных классов Сухумской школы № 2 приютили в школе № 3 имени Воронова.

По словам директора школы № 2 Ирины Повирскер, проблема с распределением классов решена так, чтобы учителям не приходилось бегать во все три школы.

"С пятого по 11 классы будут учиться в очно-заочной школе, начальные классы в школе № 3 и в школе "Альфа". Проблемы с начальными классами нет. К каждому классу прикреплен свой учитель. Никому, кроме директора и завуча, не придется бегать по разным школам", – пояснила Ирина Повирскер.

Расстраивает новоселье только самих учеников школы № 2 и их родителей. Многим теперь приходится менять график и отказываться от секций по спорту и рисованию. Родители сетуют, что детям сложно будет перестраиваться в течение последних трех недель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Родители учеников Сухумской школы № 2 готовят новые классы для занятий.

"Этот пожар, как снег на голову. Например, наш второй класс попадает во вторую смену, хотя раньше мы учились в первую. Детям придется на три недели перестроить свой график. У нас, помимо школы, есть дополнительные занятия, танцы, спорт. И все это нам пришлось отстранить, потому что мы попали в такую ситуацию. Здесь школа неплохая. Говорят, есть столовая. Слава богу, нас приютили. За это им огромная благодарность. Но вы даже не представляете, как наши дети плакали. Они даже не хотят приходить в другую школу. Дети привыкли к школе, к учителям, а здесь другая обстановка, другая атмосфера, другие люди. В нашей школе были все условия, все очень цивильно", – жалуется родительница Саида.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минобразования: восстановление второй школы начнется в ближайшее время

Расстраивает и другое – безызвестность. Пока никто не дает гарантии, что с 1 сентября учебный процесс продолжится в родной школе. Родители уже предлагают самим начать сбор средств на восстановление школы, но как он будет проходить, они пока не представляют.

"У нас нет никакой надежды, что мы с 1 сентября вернемся в школу. Если только Россия нам окажет помощь, тогда, скорее всего, отремонтируют. Мы сами тоже готовы начать сбор. Но это особо не поможет. Мы можем собрать на покраску стен, потолков, полов. Но на штукатурку, на кровлю собрать мы не сможем. Ущерб не установили пока. Но факт, что сумма немалая. Если считать в квадратном эквиваленте, то пострадало полторы тысячи квадратных метров, считая ущерб от пожара и вчерашнего дождя", – добавила Саида.