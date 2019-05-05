Самые цветочные картины: весна глазами абхазских художников

Эсма Голандзия, Sputnik

Природный цикл работает аналогично и в нашей душе - с наступлением весны хочется стряхнуть с себя накопившуюся усталость и уныние, задать своим мыслям нужный вектор и приправить настроение вдохновением и яркими красками.

Настроиться на правильную волну в разгар весны и в преддверии лета, полюбоваться яркими цветочными картинами абхазских художников можно в обзоре Sputnik.

Диана Хинтба "Синяя ваза"

Несмотря на свой молодой возраст, Диана рисует давно, но, на мой взгляд, именно после возвращения на родину ее творчество приобрело какую-то завершенность, цельность - то, благодаря чему работы Дианы можно узнать среди десятков других похожих работ.

© Foto / Диана Хинтба "Синяя ваза"

Ее полотна - мир, в котором нет грусти и уныния, а есть много света, воздуха и ярких красок, которые художница наносит характерными мазками. Глядя на них, кажется, будто вот-вот почувствуешь дуновение свежего ветра и тонкий цветочный аромат - настолько живо и естественно переплетены в них изящные линии, чистый свет и сочные краски. "Просто была весна, все вокруг цвело - вот и получилась эта работа. Когда пишешь подобное - отдыхаешь душой", - говорит Диана.

Саид Возба "Маки"

Нельзя обойти вниманием еще одного мастера "цветочных дел" - Саида Возба. Его картины с цветами можно часто встретить в сухумских интерьерах. Сюжеты их в большинстве своем незамысловаты, но благодаря технике выполнения и сочным краскам от них невозможно отвести взгляд. Крупные симметричные цветы, выполненные с почти научной точностью, их тонкие жилки, яркость и полупрозрачность лепестков, грация изогнутого стебля и листьев - в работах Саида удивительным образом сочетаются точность и мягкость линий. А радость, чистота и искренность, исходящие от них, могут согреть в самый промозглый дождливый день.

© Foto / Саид Возба "Маки"

Диана Воуба "Ирис"

Чувственный, бурлящий, космический "Ирис" Дианы Воуба. "В цветке вечная динамика движения, как и в постоянно обновляющемся мире. Наблюдая за разворачиванием цветка, за движением его многочисленных лепестков, я стараюсь постичь непостижимую божественную гармонию", - пишет Диана.

© Foto / Диана Воуба Диана Воуба "Ирис"

Диана Воуба из тех художников, очень глубоких и серьезных, сумевших запечатлеть гармонию окружающего мира не просто в виде красивой картины-открытки, а сделать изображение по-настоящему живым, придав ему объем, изменчивость, текучесть. Точно так же, как композитор находит правильные ноты для своего музыкального произведения, истинный художник находит правильные цвета, оттенки, образы, и тогда его работа по-настоящему "звучит", а цветок живет, переливается, светится изнутри, вызывает чистую эмоцию.

Это картина-медитация. Медитация автора, который погружается в состояние присутствия целиком и полностью. И медитация зрителя, попадающего в мир цветовых оттенков и вызванных ими эмоций.

Александр Бояджан. Натюрморт с картами

Художественный стиль Александра Бояджана, который он сам определяет как декоративный экспрессионизм, не спутаешь ни с каким другим - это всегда буйство красок, свобода воображения, причудливые сплетения линий и геометрических форм. И, конечно, настроение! Ни для кого не секрет, что цвет обладает сильной, невидимой энергетикой и способен влиять на человека, вызывая определенные эмоции и настроение. На такую картину смотришь и думаешь: "Весна же пришла!" - и сразу хочется пошире распахнуть окна или выйти на балкон с чашечкой кофе.

© Foto / Александр Бояджан Александр Бояджан

"Эту работу я писал в конце зимы с мечтой о весне и солнце, - пишет автор. - Ее можно назвать "В ожидании весны". В вазе были лилии и розы, а карты - символ игры, сочетание случайностей и азарта, а вместе с этим надежда на лучшее, на весеннее обновление".