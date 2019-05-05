Спектакли и праздничные концерты: культурные события в Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 6 по 12 мая.

Абхазский драматический театр

8 мая в 19:00 в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля "Махаз" по повести писателя Фазиля Искандера, а 10 мая в 19:00 на сцене покажут спектакль "Гуарапский писарь".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Гуарапский писарь"

РУСДРАМ

7 мая в 19:00 в РУСДРАМ пожалует "Ревизор", режиссер спектакля - Андрей Тимошенко. В главной роли – Джамбул Жордания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Ревизор" в РУСДРАМе

8 мая в 19:00 в театре пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный Великой Отечественной войне "Давным-давно была война".

Государственный музей Боевой Славы

Праздничная программа в музее Боевой Славы начнется в 10:30. В 10:45 представители "Школы молодого лидера" прочитают очерки на тему "Наше Отечество", "Патриотизм народа". В 11:00 для всех желающих администрация музея проведет экскурсию по залам.

© Sputnik Бадрак Авидзба Школьники в Музее боевой Славы

В 11:40 в музее покажут документальный фильм "Санчара. Post mortem" о судьбах советских солдат, погибших в боях с немецко-фашистскими войсками на Санчарском перевале в 1942 году.

В 12:00 школьники прочитают стихи и исполнят песни военных лет.

К празднику Победы 9 Мая в городах Абхазии пройдут митинги, праздничные концерты, а также традиционная акция "Бессмертный полк".

© Sputnik Томас Тхайцук 9 мая

Гагра

9 мая в 10:00 участники "Бессмертного полка" пройдут возле памятника Неизвестному солдату с фотографиями погибших во время Великой Отечественной войны солдат. В 11:00 у памятника Неизвестному солдату состоится возложение цветов, после чего в Доме культуры пройдет концерт с участием хореографического ансамбля "Киараз", а также местных творческих коллективов.

© Фото : Тимур Кове Руководство Гагры и общественность возложили цветы у памятника Неизвестному Солдату

Ткуарчал

В Ткуарчале возложение цветов пройдет в Аллее героев в 12:00, а в 13:00 во Дворце культуры начнется праздничный концерт местных творческих коллективов. Акция "Бессмертный полк" начнется в Ткуарчале также в 12:00, участники пройдут от здания администрации города к Парку имени Владислава Ардзинба.

© Sputnik Ткуарчал. Дом культуры

Гал

В 10:00 жители Гала соберутся у памятника погибшим во время Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы. Здесь же расположится полевая кухня. В 17:00 на главной площади перед Домом культуры начнется праздничный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Город Гал

"Бессмертный полк" в Гале начнет свое шествие в 9:30 и пройдет от Дома культуры к парку Победы,

Очамчыра

В Очамчыре акция "Бессмертный полк" начнется в 10:00. Колонна участников начнет шествие от Дворца культуры и пройдет к памятнику защитникам Родины в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где состоится возложение цветов.

В 11:00 в Доме культуры состоится праздничный концерт с участием местных коллективов.

Гудаута

В Гудауте мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, начнется около памятника Нестору Лакоба в 10:00, участники "Бессмертного полка" пройдут в составе парада с фотографиями родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Дурипш

8 и 9 мая в 10:00 на ипподроме села Дурипш состоится конно-спортивное первенство Гудаутского района, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. В программе мероприятия конный футбол, метание дротиков, джигитовка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в селе Дурипш

В соревнованиях примут участие спортсмены из семи сел района - Аацы, Ачандара, Куланырхуа, Лыхны, Дурипш, Звандрипш, Джирхуа.

Гулрыпш

В 11:00 жители Гулрыпша возложат цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также героям Отечественной войны народа Абхазии. В 13:00 в Доме культуры пройдет концерт с участием детского ансамбля "Иааирума".