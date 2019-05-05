Тарелка – не птица: первый Чемпионат по стендовой стрельбе прошел в Абхазии

О том, как прошел первый Чемпионат по стендовой стрельбе Абхазии и почему охотники не смогли сбить "добычу", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Чемпионат по стендовой стрельбе проходит в Абхазии впервые. По словам организатора чемпионата Евгения Петренко, абхазские любители пострелять по "тарелкам" и раньше соревновались в ловкости, но не в республиканском масштабе. В этот раз у стенда в селе Адзюбжа собрались участники из Сухума, Гудауты, Нового Афона, Агудзеры и других городов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники чемпионата

Увидел, выстрелил, победил

Правила соревнований адаптированы под начинающих спортсменов. Большинство участников - охотники с большим стажем, но в спорте - новички.

Охотник с 45-летним опытом Автандил Авидзба также впервые решил попробовать себя на стендовой стрельбе. Опыт охотника и выносливость, по его словам, повышает его шансы на победу.

"С другой стороны птица и зверь - это далеко не тарелка. Движение птицы в воздухе не предсказуемо. Тарелка летит по определенной траектории, скорость выше. Расстояние от вышки до стрелка другое, придется выцеливать", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники чемпионата выступали с личными охотничьими ружьями

Правила стендовой борьбы на первый взгляд легкие: увидел цель, выстрелил, победил. На самом деле все намного сложнее.

"Площадка 40 метров в диаметре, тарелка улетает на 67 метров и в поле стрельбы находится меньше секунды. За это время стрелок должен поразить цель. Стреляют с восьми позиций",- объяснил Петренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат по стендовой стрельбе на озере Скурча

Стрельбе все возрасты покорны

Организаторы не ставят для участников возрастных цензов. Самому опытному стрелку 67 лет, самому молодому - 15.

Егор Петренко три из своих пятнадцати лет занимается стендовой стрельбой. В его "копилке" уже несколько призовых мест на чемпионатах России среди юниоров. В Абхазии он - единственный профессионал в этом виде спорта, поэтому на чемпионате Егор выступает вне конкурса.

В отличии от других участников Егор не увлекается охотой. Именно это, по его словам, его главное преимущество. Охотникам придется адаптироваться к новым быстрым "мишеням", а юноша в спорте чувствует себя в своей тарелке.

"В этом спорте очень важна скорость реакции и точность. А дичь, хоть и менее предсказуема, но летает не так быстро", - считает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кубки чемпионата

В своей тарелке

20 участников разделены на четыре группы. С семи разных позиций стрелки должны попасть по летающей "тарелке". Постепенно задача усложняется: участник должен одновременно сбить две мишени, летящие на встречу друг другу. Такой прием называется дуплет.

Разбить "тарелку" с первого раза получается далеко не у всех. Кто-то списывает неудачу на неподходящее ружье, другие считают, что в стрелковом спорте главное – опыт и тренировки.

В момент выстрела для стрелка важна концентрация и внимательность, но и в этот момент трибуны продолжают раздавать советы.

© Sputnik / Томас Тхайцук С семи разных позиций стрелки должны попасть по летающей "тарелке"

"Стойку поменяй, что с рукой?!", "Нет, ну он же опять поспешил, а!", "Под хвост ей не бей, ну!" – скандируют зрители.

Сами участники пытаются подбодрить друг друга.

"Ну что ты так нервничаешь, как будто корову свою поставил на выигрыш!"

© Sputnik / Томас Тхайцук Таблица результатов

После первого круга участнику турнира Хаджарату Квициния удалось сбить лишь 4 из 15 мишеней.

"Сегодня здесь выступают лишь любители. Пока что результаты не очень удачные, но мы надеемся, что постоянные тренировки отточат наше мастерство, и со временем мы будем стрелять лучше. Думаю, тот, кто хочет хорошо стрелять на охоте, обязательно должен попробовать себя и у стенда", - считает он.

После второго круга чемпионата выявились очевидные фавориты. Борьба за первое место оказалась не из легких. За него боролись охотники из села Джгерда и Сухума Беслан Багапш и Игорь Адлейба. После серии выстрелов "золото" отправилось в Джгерду, а серебро досталось Адлейба. Третье место за участником из Сухума Николаем Городянкиным, а приз зрительских симпатий достался самому молодому, но самому опытному Егору Петренко.