Абхазские апсары были представлены на выставках в Турции

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Монеты Национального банка Абхазии были представлены на выставке в Стамбуле и Адапазаре 3 и 4 мая, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия.

© Sputnik Нацбанк планирует выпустить памятную монету с изображением Сергея Багапш

"Идея проведения выставки и продажи монет в Турции возникла в связи с тем, что здесь проживает многотысячная абхазская диаспора. Эта задумка появилась около полугода назад, все это время шли подготовительные мероприятия. Не так просто было перевести все монеты, но все было очень хорошо подготовлено" – добавил он.

По словам Барателия, на выставке в двух городах были представлены все монеты Нацбанка Абхазии, выпущенные с 2008 года, а также банкнота с изображением первого президента республики Владислава Ардзинба. Экспозицию в общей сложности посетили более 600 человек.

"Многие даже не знали, что в Абхазии выпускают апсары, при этом были и люди, у которых они уже есть в наличии. В целом, люди очень интересуются этой темой. Думаю, наша выставка станет хорошей традицией и наши соотечественники будут вовлечены в этот процесс", - сказал он.

Выставка абхазских монет в Турции © Foto / предоставлено Вадимом Харазиа

Выставка абхазских монет в Турции © Foto / предоставлено Вадимом Харазиа

Выставка абхазских монет в Турции © Foto / предоставлено Вадимом Харазиа

Выставка в Турции © Foto / Вадим Харазия 1 / 4 © Foto / предоставлено Вадимом Харазиа Выставка абхазских монет в Турции

Председатель Нацбанка Абхазии подчеркнул, что выставка в Турции была ориентирована не на профессиональное сообщество. Главной задачей было не только представить публике абхазские монеты, но и рассказать об истории и известных личностях республики.

"Наши соотечественники смотрят на монеты не с точки зрения инвестиционного интереса, а как на продукт, выпущенный на их родине. У некоторых даже были слезы на глазах, ведь монеты это символ того, что Абхазия существует как отдельное государство, и они причастны к нему. Наверное, поэтому апсары и покупали", – рассказал он.

На выставке в Стамбуле и Адапазаре также была представлена серия новых монет, которые Нацбанк Абхазии планирует выпустить в конце 2019 года. По словам Барателия, новые монеты будут посвящены одежде и оружию народов Кавказа, войнам Абхазии и Северного Кавказа, а также второму президенту Абхазии Сергею Багапш.