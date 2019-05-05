Абхазские борцы стали чемпионами турнира по вольной борьбе имени Раша Хутаба

В XXVI Международном турнире по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба приняли участие спортсмены из Абхазии, Северного Кавказа и Краснодарского края.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмены из Абхазии заняли 11 первых и 12 вторых мест на XXVI Международном турнире по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса, чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутаба.

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В турнире приняли участие также спортсмены из Краснодарского края, Республики Адыгея, Чеченской республики. Абхазские борцы завоевали большинство наград турнира, "бронза" также досталась девяти абхазских спортсменам.

Среди "золотых", "серебряных" и "бронзовых" призеров также были представители России и стран Северного Кавказа. К примеру, первые места в весовых категориях до 48 и до 86 килограммов достались спортсменам из Чечни Сайфулле Сулейманову и Артуру Шамаеву. В весовой категории 92 килограмма победу одержал представитель краснодарской школы борьбы Герман Чичиян.

© Foto / ГКМС Итоги турнира по вольной борьбе имени Раша Хутаба

По словам специалиста спортивного отдела Государственного комитета по спорту Абхазии Анзора Твидзба, участники турнира показали высокий уровень подготовки.

"Турнир был проведен на очень высоком уровне. Хорошо показали себя ребята из Чеченской республики. Приятно, что и наши ребята были подготовлены и смогли достойно представить республику", - добавил он.

Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастер спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии. Первый международный турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба прошел в 1993 году.