Хаджимба выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой в Шереметьево

По последним данным, в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78, находящихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота".

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, об этом сообщается на официальном сайте президента.

© Sputnik / Евгений Одиноков Трагедия в Шереметьево: что произошло

"Выражаю искренние соболезнования по случаю крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. С глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы. От имени народа Абхазии и от меня лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В опубликованном на сайте "Аэрофлота" списке выживших пассажиров указано, что госпитализированы пятеро.