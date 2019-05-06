Президент Абхазии подвел итоги абхазо-российских военных учений

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по подведению итогов абхазо-российских военных учений, сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Хаджимба отметил, что необходимо обратить особое внимание на состояние всех имеющихся командных пунктов, вопросы средств связи и обеспечения функционирования доппунктов управления на территории районов Абхазии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Василий Лунев доложил об основных темах и мероприятиях в рамках трех этапов командно-штабных учений с привлечением сил и средств Вооруженных сил Абхазии и России.

"Темы данных учений: приведение сил и средств в полную боевую готовность, демонстрация способности к действиям по недопущению агрессии, организация и ведение боевых действии в условиях дестабилизации обстановки", - отметил Василий Лунев.

Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба также сообщил, что за последние годы учения такого масштаба проводятся впервые, отметив важность наращивания и проведения таких мероприятий в дальнейшем.

"Особое внимание нам следует обратить оборудованию пунктов управления, приведению их в полное соответствие военным требованиям. Необходимо обеспечить функционирование военных пунктов управления в каждом районе", - сказал Килба.

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Всего в командно-штабных учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и реактивные системы залпового огня "Град".