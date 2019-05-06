18:07 06 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.34
  • EUR73.11
Поиск

Президент Абхазии подвел итоги абхазо-российских военных учений

© Foto/ presidentofabkhazia
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8320

Командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) завершились 27 апреля.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по подведению итогов абхазо-российских военных учений, сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

© Sputnik
Хаджимба посетил командно-штабные учения оборонных ведомств Абхазии и России

Хаджимба отметил, что необходимо обратить особое внимание на состояние всех имеющихся командных пунктов, вопросы средств связи и обеспечения функционирования доппунктов управления на территории районов Абхазии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Василий Лунев доложил об основных темах и мероприятиях в рамках трех этапов командно-штабных учений с привлечением сил и средств Вооруженных сил Абхазии и России.

"Темы данных учений: приведение сил и средств в полную боевую готовность, демонстрация способности к действиям по недопущению агрессии, организация и ведение боевых действии в условиях дестабилизации обстановки", - отметил Василий Лунев.

Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба также сообщил, что за последние годы учения такого масштаба проводятся впервые, отметив важность наращивания и проведения таких мероприятий в дальнейшем.

"Особое внимание нам следует обратить оборудованию пунктов управления, приведению их в полное соответствие военным требованиям. Необходимо обеспечить функционирование военных пунктов управления в каждом районе", - сказал Килба.

МИД Абхазии: военные учения Абхазии и России не направлены против третьей страны>>

Всего в командно-штабных учениях принимают участие около трех тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и реактивные системы залпового огня "Град".

По теме

Российские и абхазские военные уничтожили "противника", заманив в "огненный мешок"
Российские и абхазские военные провели совместные учения
Подняты по тревоге: совместные учения российских и абхазских военных
Подразделения антитеррора российских баз ЮВО провели совместные тренировки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лиловый "водопад": цветение глицинии в Абхазии
Скоростные чихуахуа: большой собачий забег
Скоростные чихуахуа: большой собачий забег
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

Sputnikabkhazia