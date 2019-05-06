Вынужденное переселение: ученики горевшей в Сухуме школы №2 переехали

О том, как ученики Сухумской школы № 2 провели первый школьный день после пожара 2 мая во временных "приютах", что их не устроило и кого они винят в происшествии, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Все, как раньше

Новый учебный день для учеников горевшей 2 мая Сухумской школы №2 начался по расписанию – с понедельника, но в трех разных местах. Как и было решено изначально, погорельцев распределили в очно-заочную школу, сухумскую школу №3 и частную школу "Альфа".

Больше всех "повезло" ученикам с пятого по 11 классы. Оставшиеся несколько недель они будут учиться и готовиться к экзаменам в здании очно-заочной школы. Классы здесь не были готовы к новым "жильцам", стены обшарпаны, старые парты уже давно "прогнулись" под тяжестью прилепленных жвачек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Занятия проходят по расписанию, но уроки сократили с 45 до 40 минут

Чтобы новый кабинет хоть немного стал уютнее, школьники и их родители все выходные провели с вениками и тряпками. Ребята признались, что своей работой остались довольны.

"Класс был полностью грязным, было очень пыльно. Мы все сами выносили, убирали, заносили свои парты, чтобы успеть сегодня приступить к занятиям", – рассказала десятиклассница.

Занятия проходят по расписанию, но уроки сократили с 45 до 40 минут, чтобы учащиеся второй смены не сидели в темных классах – в большинстве аудиторий нет электричества.

Контрольные и предстоящие экзамены тоже никто не отменял, хотя ребята надеялись на обратное. Десятые классы сейчас готовятся к последней проверочной по алгебре.

"Честно говоря, мы надеялись, что нас отпустят после пожара, ведь осталось всего несколько недель. Так мы могли бы спокойно готовиться к предстоящим экзаменам и сдать их", - не скрывает разочарования Екатерина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Контрольные и предстоящие экзамены тоже никто не отменял

На "галерке" вместе со школьниками сидит медсестра школы №2 Наира Джансузян. Нет, при виде нового класса никто не потерял сознания, просто кабинета для медсестры в очно-заочной школе нет.

"Поэтому я сижу здесь. В шкафу разместила все необходимые для первой помощи лекарства. Работаем, как обычно, с 8:30 до последнего урока второй смены, в обычном режиме. В других школах медсестры есть, но так как это все же мои дети, я буду ходить туда раз в неделю", - объяснила она.

"Экстренно" в школе организовали и столовую. На витрине не густо – соки да булочки с пирожками. Но дети и тому рады.

"Главное, чтобы были булочки с сыром. Без этого вторая школа, не вторая", - объясняют они.

В буфете их успокаивают - все будет, как раньше.

Вы не в своей школе

Во дворе "Альфы" как в праздник 1 сентября. Родители собрались, чтобы посмотреть, в какие классы распределят их детей. В частной школе в первой и второй смене будут учиться начальные классы.

Так как уроки и здесь сократили на пять минут, вторая смена начинается на час раньше, в 12:00. Родители не жалуются, главное – чтобы было где получать новые знания. У многих родителей дети попали в разные школы.

"Главное, чтобы все уроки проходили. Нам сказали, что учительницы по абхазскому языку не будет, потому что ей неудобно сюда ходить, а нам предоставят новую. Надеемся, что особо ничего не изменится", - поделилась переживаниями родительница Ирина.

Ученика третьего класса Ерванта Нубаряна смена обстановки не пугает. Он, как и старшеклассники, переживает из-за отсутствия любимой выпечки в новой столовой.

"Понимаете, в новой столовой не продают наши булочки, там какую-то обычную еду продают. Мне такая не нравится", - недоволен он.

Младшая сестра Ерванта Реяна в сентябре должна была пойти в ту же школу, что и брат. После пожара мама ребят Кристина не уверена, что администрация школы откроет новый набор.

"Вот, думаю, что теперь делать. Может, придется новую школу искать, а времени уже не так много", - объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый учебный день для учеников горевшей 2 мая Сухумской школы №2 начался по расписанию

В классе Ерванта 38 человек. Дирекция "Альфы" попыталась выделить для ребят один из самых просторных кабинетов, чтобы школьники могли сесть в том порядке, в каком привыкли.

"Ведите себя тихо, вы все же не в своей школе", - объясняет им классный руководитель Оксана Матвеева.

Ученики "Альфы" явно не ожидали такого количества новых соседей.

"Ого, сколько их! И все они будут учиться у нас?! Надеюсь, не съедят все в буфете", - слышно в коридорах.

Четвероклашкам пока что некогда заводить новые знакомства. Впереди последние контрольные и выставление оценок за семестр.

Кто "сжег" школу?

В Сухумской школе № 3 "новичков" встретили у порога и проводили в классы. Ребятам и их родителям не пришлось заранее приводить в порядок классы, здесь недавно был капитальный ремонт.

Заходим в гости ко второму классу. Ребята пишут самостоятельную работу по математике, зубрят таблицу умножения.

"У вас было много времени и выходных, чтобы повторить все. Приступайте", - начинает урок классный руководитель.

Но ребята не спешат.

"А правда, что наша школа сгорела из-за электрозамыкания и ее не успеют починить до 1 сентября?" - слышен голос с задних рядов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики "Альфы" явно не ожидали такого количества новых соседей.

Учитель объясняет, что официальной версии еще нет. Мнение у второклашек разделились – первые считают, что пожар - несчастный случай, вторые уверены, что это проделки злых людей, которые не хотят, чтобы дети были умными.

"А я думаю, что это все из-за старшеклассников, которые курили в туалетах. Вот и допрыгались", - авторитетно заявляет один из школьников.

У его соседа более радикальная версия.

"Я считаю, что кто-то на крышу специально закинул "коктейль Молотова", – говорит он. Дальше предположений дело не идет. Завтра итоговая контрольная, надо готовиться.

По словам преподавателя, многие из детей до сих пор не отошли от шока, а некоторые после новости о пожаре даже плакали.

" У меня сердце заболело при этой новости", - признался второклассник Александр Бебия.