"Афон" вышел из группы в Кубке Абхазии по футболу

Кубковый матч по футболу между "Самурзаканом" и "Афоном" состоялся на галском стадионе.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команда "Афон" сыграла вничью с галским "Самурзаканом". Матч закончился со счетом 1:1, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумское "Динамо" вышло из группы в Кубке Абхазии по футболу

В Кубке Абхазии изначально участвовало шесть команд, которые были разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

По правилам розыгрыша Кубка Абхазии по футболу, каждая команда в группах должна сыграть по два матча, из одной группы выходят две команды, набравшие наибольшее количество очков.

В группе А все матчи сыграны, по их результатам, в полуфинал вышли "Афон" и сухумское "Динамо".

В группе В на данный момент у сухумского "Нарта" три очка, столько же у гудаутской "Рицы". У "Гагры" пока нет очков. В последней игре этой группы встретятся "Рица" и "Гагра", после чего решится, кто выйдет в полуфинал Кубка страны по футболу.

Полуфинальные игры Кубка Абхазии 2019 года по футболу состоятся 10 мая, а финальный матч состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 14 мая.