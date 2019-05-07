Акцию "Георгиевская ленточка" провел Sputnik в Сухуме

В акции, прошедшей на набережной Махаджиров и у Красного моста в Сухуме, приняли участие волонтеры – учащиеся Горской сухумской школы №10, представители Россотрудничества в Абхазии и сотрудники ГАИ республики.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Георгиевская ленточка", организованная информационным агентством Sputnik Абхазия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Сухуме 7 мая.

В акции приняли участие волонтеры – ученики девятого класса Горской школы №10. Шествие началось от памятника Неизвестному солдату и продолжилось вдоль всей набережной Махаджиров.

© Sputnik / Томас Тхайцук В акции приняли участие волонтеры – ученики девятого класса Горской школы №10

Школьники раздали георгиевские ленты жителям и гостям столицы. Прохожие отмечали, что День Победы – один из самых важных исторических праздников не только в истории России, но и для народа Абхазии.

"Практически в каждой абхазской семье своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Мой отец также воевал и погиб на фронте в Керчи. Я его практически не помню, но военные истории и память об этих событиях всегда хранилась в нашей семье. Мы всегда с трепетом относились к этому празднику и радовались ему", - рассказал житель Сухума Игорь.

Жительница Самары Мария в этом году решила провести майские каникулы в Сухуме. По ее словам, несмотря на то, что она находится вдали от дома, по сложившейся семейной традиции, пойдет наблюдать за парадом Победы.

"Мы каждый год ходим на парад. В этот раз так получилось, что мы решили провести майские каникулы в Абхазии, но традицию не отменяем. В нашей семье воевал дедушка. Помню, в детстве он очень много и очень трепетно об этом рассказывал, этот праздник ассоциируется у меня именно с ним. Думаю, подрастающее поколение не должно забывать подвиги наших воинов", - отметила она.

Акция прошла и у Красного моста. Здесь к школьникам присоединились участники "Школы молодого лидера", работники представительства Россотрудничества в Абхазии и сотрудники ГАИ Министерства внутренних дел Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школьники раздали георгиевские ленты жителям и гостям столицы

Георгиевские ленты были розданы автомобилистам. Волонтеры поздравили водителей с наступающим праздником и предупредили быть осторожными и внимательными на дорогах.

"Сегодня мы не только поздравили водителей с наступающим праздником. Этой акцией мы хотим показать им, что надо соблюдать правила дорожного поведения для общей безопасности", - сказал участник "Школы молодого лидера" Артур Виталиев.

За четыре часа акции участники раздали жителям столицы более 700 георгиевских лент.

Акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, была впервые проведена в 2005 году по инициативе информационного агентства "РИА Новости" и Региональной общественной организации социальной поддержки молодежи "Студенческая община".

© Sputnik / Томас Тхайцук За четыре часа акции участники раздали жителям столицы более 700 георгиевских лент

Акция проходит не только в России и странах бывшего СССР, но также в Греции, Франции, Италии, Латвии, Великобритании, США, Германии, Китае, Вьетнаме, Бельгии и Афганистане.