Окунуться в историю: в Сухуме прошел первый "Диктант Победы"

О том, как в Сухуме прошел первый международный "Диктант Победы", какие вопросы заставили поднапрячься и что дает акция, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В спортзал сухумской школы № 3 имени Воронова почти не пробиться. Впервые проходит "Диктант Победы". Акция международная.

На "диктант" в столицу съехалось под сотню участников. Именно из-за большого количества пишущих организаторам пришлось обставить спортзал партами. Корреспондент Sputnik остался без места. И все же желание проверить свои знания не перебило даже отсутствие парт. Устроившись на низкой лавочке, начала писать "диктант" на коленке.

"Ребята, ничего страшного, если вы что-то не знаете. Главное, что вы окунетесь в то время, в историю. Пишите то, что знаете", – наставляет председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Сухуме прошел первый международный "Диктант Победы"

Вскоре получаем вопросы и бланк для ответов. Но название "диктант" – всего лишь формальность. Внутри заданий вопросы в тестовой форме. Восемь листов с 20 вопросами. Так как акция носит соревновательный характер, организаторы дают 45 минут и засекают начало и конец написания диктанта каждым участником.

"Особо хочу отметить соревновательный характер диктанта. Результаты оцениваются по двум критериям: правильное написание и скорость. Результаты считываются машинной обработкой. Результаты можно увидеть на сайте "Диктант Победы" 12 июня в День России", – поясняет руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Последняя межсоюзническая конференция лидеров "большой тройки", автор "Василия Теркина", название фильма об участии советских женщин в войне, хронология битв – эти и многие другие вопросы на "Диктанте Победы" заставили корреспондента Sputnik поднапрячься и вспомнить давно забытую школьную программу.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Сухуме прошел первый международный "Диктант Победы"

Как и обещали организаторы "Диктанта Победы" в Абхазии, вопросы оказались нешаблонными. Авторы заданий не просто попытались охватить всю Великую Отечественную войну, но и включили в тест фильмы и художественную литературу о войне.

© Sputnik Томас Тхайцук Итоги "Тотального диктанта" подведены в Абхазии

Проблем с вопросами, связанными с агитплакатами, авторством стихов, поэм и военных фильмов, не возникло. Но вот на вопросы про хронологию военных событий пришлось отвечать наугад. Но как говорится, главное – не победа.

Четверка с плюсом

Для сухумских школьников диктант в первую очередь - это проверка себя. Девятиклассник Даниел Джопуа из школы № 1 своим участием в акции отдает дань памяти своему прадеду Алексею Джопуа, который участвовал в битве на Курской дуге.

"Мой прадед Алексей Джопуа участвовал в Великой Отечественной войне. К сожалению, он пропал без вести. Я пару раз участвовал в акции "Бессмертный полк". Такие акции нам напоминают, через что прошли наши прадеды, чтобы защитить свою Родину", – отметил школьник.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Сухуме прошел первый международный "Диктант Победы"

Сам Даниел давно увлекается историей. Но к "Диктанту Победы" он специально не готовился.

"Я понадеялся на свои силы. Вопросы уровня выше среднего. Но я старался. Сидел практически до конца. Мне удалось ответить на большинство вопросов, надеюсь, что ответил правильно. Диктант мне очень понравился, вопросы были составлены нешаблонные. Были интересные выдержки из статей, стихи, агитплакаты, цитаты полководцев. Думаю, написал на четыре с плюсом. У меня были проблемы с хронологией событий, где надо было правильно расставить то или иное сражение, что было раньше, что позже. Эту сферу я бы хотел изучить глубже. Естественно, буду еще участвовать в подобных диктантах", – добавил он.

"Диктант Победы" впервые прошел в Абхазии. Акция проходит в 23 странах, среди которых Германия, Австрия, Китай, Вьетнам, Армения, Израиль, Азербайджан.

По словам руководителя Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха, акция "Диктант Победы" - инициатива партии "Единая Россия", Российского военно-исторического общества, движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций.

"Благодаря такому общественному движению, многие начинают интересоваться своей историей в контексте их героических событий. Этой акцией мы поддерживаем память выходцев из Абхазии, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Черноморский регион в 1942 году приобрел огромнейшее значение в связи с попыткой немцев овладеть Кавказом и прорваться к нефтяным месторождениям в Баку. Героические усилия наших солдат позволили удержать Кавказ и не пустить немцев через Кавказский хребет", – подчеркнул Чеха.