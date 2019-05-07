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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В среду 8 мая территория Черноморского побережья Абхазии окажется во фронтальной зоне, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В среду 8 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза, местами туман, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление низкое, 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

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