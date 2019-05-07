Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 мая

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Штрихи к декларации: антикоррупционный закон обсудили в Парламенте Абхазии О том, как в Парламенте Абхазии прошло комитетское слушание по разработке закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", читайте в материале Sputnik. 157

Обнародована расшифровка переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами В результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78, находящихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". 1027