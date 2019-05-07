Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 мая

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В среду 8 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза, местами туман, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление низкое, 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12°С +17°С, днем +18°С +23°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.