Никто не забыт: в Сухуме поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

О том, как в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и о чем бывшие фронтовики вспоминают накануне праздника, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны прошла в посольстве России в Абхазии накануне Дня Победы. У входа ветеранов торжественно встретил оркестр, исполнявший песни военных лет, сотрудники посольства вручали гостям Георгиевские ленточки.

Поздравить ветеранов пришли их родственники, представители общественных организаций и политического сообщества. С приветственной речью перед собравшимися выступил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"День Победы – это день великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. Это день скорби по тем, кто не вернулся с полей сражений. Год от года мы с большим трепетом чествуем легендарное поколение победителей. Наш общий долг – заботиться и оберегать солдат и тружеников тыла тех грозных времен. Ничто не забыто, никто не забыт", - отметил он.

С праздником Победы ветеранов Абхазии поздравил президент республики Рауль Хаджимба.

"Более 55 тысяч граждан Абхазии ушли на войну, из них более 17 тысяч полегли на полях сражений, 22 человека стали героями Советского Союза. Сегодня, как бы ни было трудно, приходится констатировать, что с каждым годом воинов того периода становится меньше, но оставшиеся должны чувствовать заботу нашего государства. Желаю вам долгих лет жизни, и пусть на Земле больше никогда не будет войн, которые уносят жизни людей", - сказал глава государства.

© Sputnik / Илона Хварцкия Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встече с ветеранами ВОВ

Истории войны

Мария Глускер ушла на фронт медсестрой, когда ей исполнилось 18 лет.

"Меня направили в 9 батальон 18 восстановительной роты в Киеве. Чтобы вы понимали, эта рота отходит последней, когда отступают все другие войска, чтобы сжечь мосты или железную дорогу, а когда армия наступает, их пускают первыми", - объяснила она.

Ярче всего в памяти фронтовой медсестры остался 1941 год - отступление Красной армии в Харькове.

"Это был ад. Приходилось выходить маленькими группами из окружения. Долго мы выходили, где-то полмесяца. Домой я вернулась только через дней 40, и то с приключениями по дороге", - рассказала она.

События войны Мария вспоминает со слезами на глазах. Но в те годы, по ее словам, ни страха, ни волнения не было.

"Наверное, молодая была, ничего не боялась. Только сейчас, после стольких лет, когда встречаюсь с сослуживцами или просто вспоминаю те годы, понимаю, в какой же опасности мы были. Ведь мы могли и не выжить", - добавила она.

© Sputnik / Асмат Цвижба Мария Глускер

После возвращения домой Мария не стала сидеть без дела. В 1942 году она стала работать в подполье.

"Нашу группу раскрыли. Начались аресты, расстреляли мою сестру, подругу, а мне пришлось уходить в партизанский отряд", - объяснила она.

© AFP 2019 / Charly Triballeau История Второй мировой войны в учебниках разных стран

На груди у медсестры медаль "За боевые заслуги", медаль Жукова и много других фронтовых "трофеев", но самая ценная, по ее словам, медаль за работу в подполье и участие в партизанском отряде.

Победу Мария встретила в Киеве, но утверждает, что была уверена в ней еще в начале войны.

"Мне приснился сон. Не просто сон – пророческий. Я увидела во сне победу и ни дня не сомневалась, что так и будет", - призналась она.

98-летний ветеран Лаврентий Берадзе не любит вспоминать военные годы. Защищая Кавказ от фашистских войск, 20-летний юноша потерял на поле боя многих друзей.

"Кругом был огонь, мы горели, но о жизни не думали. Перед нами была только одна цель – освободить Родину. После войны нас наградили, а мы ответили, что ничего такого не сделали, лишь выполнили долг солдата", – рассказал он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лаврентий Берадзе

Лаврентий утверждает, что спустя 74 года День Победы все еще остается главным праздником для него. Военные истории про подвиги и героизм сослуживцев Берадзе "завещал" внукам и правнукам.

"Потому что каждый солдат живет до тех пор, пока о нем помнят", - считает он.