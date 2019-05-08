Кабмин Абхазии: на четырех объектах будут ликвидированы последствия стихийных бедствий

Заседание постоянно действующей в Кабмине Абхазии комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий состоялось в среду 8 мая.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Постоянно действующая в Кабмине Абхазии комиссия утвердила ряд мероприятий, направленных на предотвращение и устранение последствий стихийных бедствий, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, комиссия приняла решение выделить администрации города Сухум 9 миллионов 417 тысяч 875 рублей на покупку насосного оборудования, необходимого для нормальной работы центральной канализационной насосной (КНС) станции города.

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Ранее столичная администрации сообщала о поломке одного из двух основных насосов центральной КНС столицы, отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, чтобы избежать подмывания опоры высоковольтной линии электропередач в Гулрыпшском районе и предотвращения подтопления среднего общеобразовательного учреждения, расположенного в непосредственной близости от реки Мачара, комиссия постановила провести работы по расчистке русла реки и сооружению железо-бетонной дамбы. По предварительным данным, стоимость работ составит порядка восьми миллионов рублей.

Комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий также решила выделить согласно смете, прошедшей государственную экспертизу, около 26 миллионов рублей на работы по ликвидации последствий разрушения берегозащитных сооружений и смыва территории КПП "Псоу". Общая протяженность проблемного участка составляет 250 метров.

Также Управлением капитального строительства республики была представлена смета (около трех миллионов рублей) по противопаводковым мероприятиям в районе поселка Каштак Гулрыпшского района.

На основании рассмотренных материалов члены комиссии единогласно утвердили предложения главе государства по финансированию из средств Резервного фонда президента Абхазии указанных мероприятий, направленных на предотвращение или устранение последствий стихийных бедствий.

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Комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий была создана в целях оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий распоряжением премьер-министра Абхазии 4 августа 2017 года.

В работу комиссии входит подготовка предложений по финансированию мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий на основании предварительно рассмотренных материалов, представленных администрациями районов и городов о пострадавших объектах в результате стихийных бедствий.