Велопробег к 9 Мая "Спасибо за Победу!" стартовал в Сухуме

В седьмом ежегодном велопробеге "Спасибо деду за Победу" в Сухуме в 2019 году участвуют около 25 человек.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Участники велопробега "Спасибо за Победу!", посвященного 9 Мая, выехали по маршруту Сухум — Гулрыпш — Сухум. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Традиционный велопробег "Спасибо деду за Победу", приуроченный к 9 мая, в Абхазии проходит уже в седьмой раз. В 2019 году в нем участвуют около 25 человек.

"Хочу обратить особое внимание на то, что в велопробеге участвуют люди различных категорий. Это и молодежь, и представители бизнеса, и представители Абхазского государственного университета. Всех их объединила потребность в поддержании памяти о Великой Победе над фашизмом, о том, как выходцы из Абхазии героически защищали нашу общую Родину. Отрадно и то, что спортивный характер этого мероприятия придает дополнительный объединяющий момент всем участникам процесса. Надеюсь, в следующем году будет еще больше людей, которые найдут для себя возможным участвовать в велопробеге", - отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники велопробега, 9 мая 2019

Для самих участников акции велопробег не носит соревновательный характер. Это, в первую очередь, дань памяти дедам и прадедам, которые сражались за Родину.

"Я второй раз участвую в этом велопробеге, посвященном Победе в Великой Отечественной войне. Считаю, что это такой праздник, который мы не должны забывать. Наши герои совершали подвиги и погибали ради того, чтобы мы жили в свободной от фашизма стране. Конечно, много людей из Абхазии сражались на всех фронтах. И мы это ценим", - сказал участник велопробега Роман Качарава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег в честь Дня Победы, 9 мая 2019

Ежегодный велопробег "Спасибо деду за Победу" проходит в Абхазии уже в седьмой раз.