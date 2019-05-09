Президент Абхазии встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч выходцев из Абхазии, более 17 тысяч из них сложили головы в ходе войны.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Абхазии, и поздравил их с Днем Победы, сообщается на официальном сайте президента.

Макс Альперт Абхазия в Великой Отечественной войне

"Мы по праву гордимся тем, что многонациональный народ Абхазии внес свой весомый вклад в героическую борьбу с фашизмом, в священную и самоотверженную борьбу по изгнанию гитлеровских полчищ с советской территории. Мы воспитываем подрастающее поколение на примерах стойкости и храбрости защитников Родины, покрывших себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной", - обратился к ветеранам президент.

Хаджимба подчеркнул, что с первых дней войны Абхазия и днем и ночью работала под девизом "Все для фронта– все для победы!", абхазский народ продемонстрировал сплоченность и огромный энтузиазм в укреплении тыла и обороноспособности, оказании достойного сопротивления врагу.

"Примечательно и глубоко символично, что в 1992-1993 годах доблестные сыны и дочери Абхазии отчаянно сражались против грузинских агрессоров, следуя Вашему непоколебимому духу, бесстрашию и боевым традициям! Здесь как никогда в нашей истории ярко проявились: нерасторжимая связь поколений, их целеустремленность и высокий патриотизм", - отметил глава государства.

Председатель республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шония также поздравил ветеранов и народ Абхазии с Днем Победы.

Ветераны ВОВ на встече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба © Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Ветеран ВОВ Мария Глускер © Foto / Пресс-служба президента Абхазии 1 / 2 © Foto / Пресс-служба президента Абхазии Ветераны ВОВ на встече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.